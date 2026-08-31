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Общество 31 августа 2026 16:11

В Татарстане гостиницы будут принимать данные для заселения через «Макс»

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С 1 сентября в России изменятся правила предоставления гостиничных услуг. Отели с номерным фондом более 50 номеров должны будут принимать сведения из документов, удостоверяющих личность, через цифровой ID в мессенджере «Макс».

Для постояльцев такой способ останется добровольным. Заселиться в гостиницу по-прежнему можно будет с бумажным паспортом.

«"Макс" делает путешествие по Татарстану еще удобнее. Гости больше не тратят время на заполнение бумаг на ресепшене – все можно сделать онлайн в знакомом интерфейсе мессенджера. Это именно то, что нужно современному туристу: быстро, просто и без лишних контактов», – прокомментировали «Татар-информу» в Госкомитете РТ по туризму.

Цифровой ID станет дополнительным способом передачи данных для заселения, но не заменит традиционные документы.

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#мессенджер Max #госкомитет по туризму рт #гостиница #отель
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