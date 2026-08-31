Садовод Туманов призвал ежедневно убирать падалицу из-под яблонь

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Опавшие яблоки необходимо ежедневно убирать из-под деревьев, поскольку в поврежденных плодах могут находиться гусеницы яблонной плодожорки. Оставлять такую падалицу на земле или отправлять ее в общую компостную кучу не следует. Об этом «Радио 1» рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, яблоки обычно опадают из-за повреждений или гниения. Одной из причин может быть яблонная плодожорка. Гусеница вредителя остается внутри упавшего плода до наступления темноты, после чего выбирается наружу и может вновь подняться на дерево.

Туманов пояснил, что после возвращения в крону гусеница способна повреждать другие плоды. За одну ночь один вредитель может испортить до пяти яблок. Поэтому оставленная под деревом падалица создает условия для дальнейшего распространения плодожорки и повреждения здорового урожая.

Эксперт также не рекомендует складывать поврежденные и подгнившие яблоки в общую компостную кучу. Споры возбудителей болезней, находящиеся на таких плодах, могут сохраниться в компосте и пережить зиму.

Чтобы прервать цикл размножения вредителей, Туманов советует собирать падалицу каждый день вечером, до захода солнца. В таком случае гусеницы не успеют покинуть опавшие плоды и вернуться на дерево.

При этом выбрасывать все упавшие яблоки необязательно. Туманов рассказал, что его бабушка нарезала пригодные для использования плоды тонкими ломтиками, раскладывала их на противнях, а затем сушила.

Для сушки яблок можно использовать и остывающую сауну, где ломтики быстрее теряют влагу. Еще один вариант – современные дегидраторы, или электрические сушилки. По словам садовода, такой способ позволяет одновременно переработать падалицу и заготовить сушеные яблоки.