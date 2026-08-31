Новый ГОСТ на фунчозу с 1 сентября: мнение эксперта из Татарстана

С 1 сентября 2026 года в России и ряде других стран начнет действовать первый полноценный стандарт для крахмальной лапши – раньше такого не было. До сих пор рынок ориентировался на ГОСТ для макарон из пшеничной муки, который к «стеклянной» лапше подходил лишь условно.

Речь идет о межгосударственном стандарте ГОСТ 35056‑2024 «Лапша из крахмала „Фын‑тез“. Технические условия». Его важность подчеркивают эксперты ЦОК АПК: документ закрывает давний пробел в регулировании и задает единые правила для всего жизненного цикла продукта – от сырья до полки магазина.

Как рассказал Ильсур Якупов, заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан, стандарт вводит четкие и довольно строгие параметры. Влажность фунчозы не должна превышать 12%, толщина нити – 1,2 миллиметра, а длина – 70 сантиметров. В упаковке допустимо не более 3 % сломанных и деформированных фрагментов от общей массы. Но самое принципиальное – требования к сырью: для производства разрешены только картофельный или кукурузный крахмал в сочетании с питьевой водой.

«Стандарт охватывает все этапы – от производства до реализации популярного азиатского продукта, который сегодня можно встретить и в магазине, и в меню кафе и ресторанов, – пояснил эксперт. – Необходимость такого документа назрела давно: отдельного стандарта на крахмальную лапшу раньше не существовало, а действующий стандарт на макаронные изделия касается лишь продукции из пшеничной муки».

При этом ГОСТ регулирует не только саму лапшу, но и упаковку, маркировку, правила перевозки и хранения, а также методики проверки качества – то есть создает полноценную систему контроля.

Важно, что стандарт выходит за рамки одной страны: к нему присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Так что новые требования станут общей точкой отсчета для всего рынка крахмальной лапши в регионе.