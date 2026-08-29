Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»

В Бугульме сегодня, 29 августа, проходит празднование сразу трех событий — 245-летия со дня присвоения городу соответствующего статуса, Дня Республики Татарстан и Дня работника нефтяной и газовой промышленности. В праздничных мероприятиях принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Главной площадкой торжеств стал стадион «Энергетик».

Одним из центральных событий дневной программы стал VI Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». В этом году он собрал более 130 мастеров и народных умельцев из пяти регионов России. Свои работы представляют участники из 18 городов и муниципальных районов Татарстана, Башкортостана, Самарской, Оренбургской и Челябинской областей.

На выставочных площадках гости могут познакомиться с разнообразными направлениями декоративно-прикладного творчества. Среди них – гончарное дело, войлоковаляние, работа с кожей и художественная обработка дерева. Также представлены изделия из натуральных и искусственных камней, ротанга, вязаные работы, народные и современные игрушки, одежда и аксессуары в этническом стиле.

Новым направлением фестиваля в этом году стала этностильная одежда и аксессуары, которые приобретают популярность среди молодежи.

Среди участников – 77-летняя мастерица из Бугульмы Валия Зиангирова. Самой дальней гостьей фестиваля стала мастер из Магнитогорска Татьяна Горбачева – ее город находится в 557 км от Бугульмы.

Отдельное место в экспозиции занимают необычные авторские работы. Так, уфимская мастерица Наталия Зарипова представила уникальные войлочные игрушки для кукольного спектакля. Венера Мингазова из Лениногорска привезла авторские сумки из кожи и шнура. На выставке также можно увидеть деревянные головоломки и другие изделия ручной работы.

Посетители фестиваля могут не только посмотреть на работы мастеров, но и попробовать создать что-то своими руками. Для гостей организованы мастер-классы по ткачеству, лозоплетению, росписи гипсовых фигур, декупажу и плетению браслетов из шнура. Также участники смогут изготовить традиционную славянскую куклу «пеланашку».

Познакомиться с древним искусством гончарного дела и сделать изделие на память помогает мастер Дома ремесел Бугульмы Залина Петухова.

Праздничная программа включает также концертные выступления, народные игры и хороводы. На стадионе работают гастрономическая и молодежная площадки, спортивные зоны и другие активности. Вечером на главной сцене выступит специальный гость праздника – Сосо Павлиашвили. Завершится день праздничным салютом.