В Елабуге прошел фестиваль труда и доблести

Фестиваль труда и доблести прошел в Елабуге. Вечерняя концертная программа состоялась в Гуляй-парке и собрала жителей и гостей города.

Перед зрителями выступили юные и взрослые артисты. Они исполнили песни на русском и татарском языках, представили танцевальные номера и сыграли популярные музыкальные композиции.

Фестиваль приурочили к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Почетные гости выразили благодарность военнослужащим, которые защищают страну на передовой, а также труженикам тыла, оказывающим помощь фронту.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев рассказал об основных результатах развития муниципалитета за последние пять лет. По его словам, устойчивый рост демонстрируют промышленность и сельское хозяйство. В частности, за этот период валовой надой молока увеличился втрое, а поголовье крупного рогатого скота выросло на 90% – до 11 тыс. голов.

Значительные средства за пять лет направили на развитие социальной инфраструктуры. В образовательную сферу вложили более 2 млрд рублей: отремонтировали 15 школ и 13 детских садов, капитально обновили 20 пищеблоков и создали семь функциональных зон «Точки роста».

Еще более 1,3 млрд рублей направили на объекты здравоохранения. В районе построили пять новых сельских фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировали врачебную амбулаторию в Костенеево и провели капитальный ремонт участковой больницы в Мортах.

Кроме того, за пять лет в рамках программ «Комфортная городская среда» и «Наш двор» благоустроили 214 дворовых территорий.

Депутат Госдумы, председатель комитета по контролю Олег Морозов отметил важность возвращения к традициям уважения к труду и подвигу предшествующих поколений.

«Мы все росли на примерах подвигов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, гордились великими стройками и другими великими достижениями. И в основе всех современных достижений России, Татарстана и Елабужского района – также человек труда», – сказал он.

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин поприветствовал ветеранов и семьи участников СВО, отдельно отметив вклад татарстанских военнослужащих и жителей республики в поддержку фронта. Он также назвал Татарстан одним из регионов-лидеров по социально-экономическому развитию и подчеркнул вклад елабужан в эти результаты.

В рамках мероприятия состоялось вручение свидетельств лауреата Электронной доски почета Республики Татарстан. Сейчас в нее включены имена 316 жителей Елабуги.

От имени награжденных выступила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Она поблагодарила руководство республики и района и отметила преображение города.

«Наша прекрасная Елабуга, которая хорошеет изо дня в день, – настоящий показатель возможностей, которые есть у нас в России», – добавила она.

Материал подготовлен при участии Натальи Берестовой

Фотографии предоставлены Натальей Берестовой