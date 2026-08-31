От Бишкека до Казани: кто едет с Миннихановым на Игры кочевников

Сегодня в Бишкеке стартуют VI Всемирные игры кочевников, собравшие рекордное число участников. В церемонии открытия примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. В 2028 году статусные соревнования примет Казань. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Бишкек встречает Всемирные игры кочевников: рекорды, традиции и передача эстафеты Казани

Почему лидер Татарстана поехал в Бишкек

Церемония открытия Всемирных игр кочевников – 2026 пройдет на новой «Бишкек Арене», вмещающей 51 тысячу зрителей. Это первое масштабное мероприятие на крупнейшем стадионе в Центральной Азии. Открытие Игр совпадает с юбилейным саммитом Шанхайской организации сотрудничества, поэтому в церемонии участвуют представители государств – членов ШОС.

В Киргизии соберутся 17 первых лиц, включая Россию. Владимир Путин также направился в Бишкек. Будет и генсек ООН Антониу Гутерриш, а также представители ОДКБ.

В Киргизии соберутся 17 первых лиц, включая Россию. Владимир Путин также направился в Бишкек Фото: gov.kg

А сегодня и Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в качестве особого гостя. Вместе с ним в Бишкек приехал и заместитель Премьер-министра республики, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Приезд же руководителя Татарстана не случаен, поскольку уже в 2028 году столица Татарстана станет новой хозяйкой Игр.

Как Казань получила статус хозяйки Игр-2028

Тут есть интересная деталь. По слухам, рассматривался вариант проведения Игр в двух городах – Москве и Казани. Также на высокий статус претендовали Республика Алтай и Башкортостан. Правда, там не оказалось необходимой инфраструктуры. В итоге победила казанская заявка.

Церемония закрытия VI Игр в Бишкеке, которая пройдет 6 сентября, станет символическим моментом передачи эстафеты: флаг Всемирных игр кочевников будет передан Казани.

В целом организаторов Игр наверняка подкупило личное внимание к Всемирным играм кочевников со стороны Минниханова. Руководитель республики неоднократно высказывался о значимости Игр кочевников.

В 2024 году Игры принимала Астана. Рустам Минниханов на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул важность Игр Фото: rais.tatarstan.ru

В 2024 году Игры принимала Астана. Рустам Минниханов на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул важность Игр. Он и тогда принял участие в церемонии открытия соревнований.

«Игры кочевников, безусловно, вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», – заявил Минниханов на встрече в резиденции «Акорда».

В целом проведение Игр кочевников – 2028 в Казани – очередное свидетельство спортивного и дипломатического веса Татарстана, Казани и самого Рустама Минниханова на мировой арене.

После завершения Игр в Казахстане Рустам Минниханов поздравил татарстанских спортсменов с успешным выступлением Фото: rais.tatarstan.ru

Корэш – визитная карточка Татарстана на Играх

Тогда же, после завершения Игр в Казахстане, он поздравил татарстанских спортсменов с успешным выступлением.

«В Астане завершились Всемирные игры кочевников! Татарстанские спортсмены внесли свой вклад в общую копилку медалей сборной России. Наши ребята завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей. Спортсмены особенно отличились в борьбе», – написал Минниханов в соцсетях.

Всего татарстанцы завоевали на Играх 17 медалей. Особых успехов они добились в национальной борьбе корэш, которая стала для них ключевой дисциплиной. Золото завоевали Радик Салахов, Ранис Гилязетдинов, а также Алексей Абрамов.

В этом году 8 спортсменов из Татарстана представят республику на Всемирных играх кочевников. Всего спортивная делегация составит 11 человек (включая трех тренеров).

Кто представит Татарстан на Играх кочевников – 2026

Согласно списку, предоставленному «ТИ-Спорту» в Минспорта РТ, в национальной борьбе корэш выступит Радик Салахов (абсолютная весовая категория). Он приедет на соревнования со своим тренером Ришатом Мубаракзяновым.

Сразу три татарстанца примут участие в зрелищном виде спорта Эр Эниш. Это борьба на лошадях. В весовой категории до 90 кг выступит Ильнур Губайдуллин, до 100 кг – Инсаф Хусаинов и в весе свыше 100 кг – Динар Хайбриев.

В другой дисциплине – Тыйын эймей (поднимание монеты с лошади) – Татарстан представят Айдан Хайруллин и его тренер Алик Зиннуров. В соревнованиях по армрестлингу примет участие Аделя Макарова в весовой категории до 65 кг.

Наконец, в рамках киргизской национальной борьбы на поясах (Алыш) Татарстан представят еще два спортсмена – Ильфат Миннегалиев в весе до 60 кг и Ранис Гилязетдинов в абсолютной весовой категории. С ними на Игры отправится их тренер Ильнур Хайбуллин.

VI Игры кочевников в Кыргызстане устанавливают новый рекорд по представительству. Около 3 тысяч спортсменов из 112 стран прибыли на соревнования Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рекордная сборная России

Надо отметить, что российская команда вообще самая представительная на Играх кочевников в этом году. В сборную России вошли 236 спортсменов из 33 регионов страны. Российские атлеты будут соревноваться во всех 43 дисциплинах программы.

Помимо Татарстана наиболее внушительные делегации на Игры прислали Республика Саха, Башкортостан и Республика Тыва.

VI Игры кочевников в Кыргызстане устанавливают новый рекорд по представительству. Около 3 тысяч спортсменов из 112 стран прибыли на соревнования. Впервые в истории в них участвуют команды из Кабо-Верде, Австралии, Новой Зеландии, Алжира, Бурунди, Гамбии и других государств.

Всемирные игры кочевников 2026 года в Бишкеке – это не просто рекордное спортивное событие, но и мост в будущее. А присутствие на церемонии открытия Рустама Минниханова, который уже не раз подтверждал свою приверженность возрождению кочевой культуры, символизирует преемственность и развитие этого уникального движения.