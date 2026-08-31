Минниханов принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Торжественное мероприятие прошло на новом стадионе «Бишкек Арена». Среди гостей церемонии были Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководители других государств.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, приветствуя спортсменов и гостей, отметил, что Игры направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия кочевых народов Евразии. Кроме того, он объявил, что VII Всемирные игры кочевников в 2028 году пройдут в Татарстане.

Игры проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. С 1 по 5 сентября участники будут соревноваться в традиционных и национальных видах спорта. В частности, в Чолпон-Ате пройдут состязания по национальным видам борьбы, перетягиванию каната и стронгмэну, а также показательные игры народов мира.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На ипподроме Чолпон-Аты состоятся соревнования по кок борү и кокпару. В местности Кырчын запланированы конный марафон на 300 км, состязания по разбиванию хребтовой кости и национальная игра ордо.

Всемирные игры кочевников представляют собой международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.