В Татарстане за семь месяцев 2026 года выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей

В Татарстане за январь–июль 2026 года выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей. Республика заняла четвертое место среди российских регионов по объему автокредитования, следует из данных кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего автокредитов за семь месяцев выдали в Москве – на 92,4 млрд рублей. На втором месте расположилась Московская область с результатом 74,6 млрд рублей, на третьем – Санкт-Петербург, где объем автокредитования составил 54,2 млрд рублей. Татарстан с 45,4 млрд рублей занял четвертую строчку, а Краснодарский край с 40,8 млрд рублей – пятую.

В целом по России в январе–июле 2026 года банки выдали автокредитов на 968,8 млрд рублей. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 714,4 млрд рублей.

При этом объем автокредитования остается значительно ниже уровня двухлетней давности. По сравнению с январем–июлем 2024 года, когда россияне получили автокредиты на 1,43 трлн рублей, выдача сократилась на 32,3%.

В НБКИ снижение объемов автокредитования в 2025–2026 годах связывают с ростом процентных ставок и утилизационного сбора, а также с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, направленной на охлаждение кредитного рынка.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача автокредитов в целом продолжает оставаться на относительно низком уровне. По его словам, объем выдачи в 2026 году остается примерно в полтора раза ниже показателей 2024 года.

Такая динамика, по оценке Волкова, объясняется как невысоким спросом на автокредиты на фоне высоких процентных ставок и общего роста стоимости автомобилей, так и осторожным отношением банков к рискам. Кредитные организации сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить вероятность возникновения просроченной задолженности.

В связи с этим потенциальным заемщикам Волков рекомендовал внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.