Дамир Фаттахов: День города объединил семьи, предприятия и всех бугульминцев

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов поблагодарил жителей и гостей города за участие в праздновании Дня города, Дня Республики Татарстан и Дня нефтяника. Обращение он опубликовал в своем канале в «МАКСе» после праздничных мероприятий.

По словам главы города, второй год подряд этот день становится для Бугульмы масштабным и знаковым событием, которое объединяет жителей, творческие коллективы, предприятия и общественные организации.

«Для меня всегда особенно важно, что за этим масштабом стоят не только яркая программа и большие имена. День города тем и отличается от просто большого концерта, что у него есть своя философия, свои смыслы и ценности», – отметил Фаттахов.

Он подчеркнул, что праздник посвящен любви к родной земле, единству и взаимному уважению, признанию людей труда, гордости за историю и ответственности за будущее Бугульмы.

«Мы неслучайно называем наш город «месторождением истории». Эта история создавалась поколениями людей, которые жили и работали на этой земле. И вчера на стадионе особенно остро чувствовалось, что сегодня мы продолжаем ее вместе – семьями, коллективами, предприятиями, всем городом», – сказал мэр.

Фаттахов также поблагодарил бугульминцев и гостей за поддержку и участие в празднике.

«Именно ваша энергия сделала праздник по-настоящему теплым, живым и незабываемым», – заключил глава Бугульмы.