Четверых мигрантов задержали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

О том, что женщина упала с пятого этажа жилого дома на улице Карбышева сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, она приехала к парню, однако в квартире ее изнасиловали пятеро приезжих, после чего сбросили с окна.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, была проведена проверка. Установлено, что женщина и несколько граждан из стран ближнего зарубежья вместе пили спиртное. По словам пострадавшей, она, будучи пьяной, сама выпала из окна и получила травмы. Никакого насилия в ее отношении не было.

Женщину госпитализировали. Иностранцев за нарушение миграционного законодательства поместили в центр временного содержания.