«Новая история ФК в Татарстане»: как в Казани открыли школу фигурного катания

Сегодня на улице Портовой в Казани открыли школу фигурного катания. Она будет работать на базе Центра фигурного катания. Как прошло открытие и кто из почетных гостей посетил объект - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Минспорта РТ

«Открывается огромное количество спортивных объектов»

Уже за час до открытия школы у Центра фигурного катания (открытого, в свою очередь, три дня назад) было многолюдно: в холле собрались десятки детей и их родителей, на улице - официальные персоны. Среди последних был и министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Спортивный чиновник появился с двумя букетами белых роз - сразу было понятно, кому они предназначаются.

Первый из букетов спустя несколько минут был вручен заместителю Премьер-министра республики Лейле Фазлеевой.

«Поздравляю вас с Днем республики и с Днем города Казани! Хочу поблагодарить каждого, кто находится на трибунах и на подиуме. Хочу пожелать всего самого доброго всем юным фигуристам, самых ярких побед. Пусть будут победными все начинания. В преддверии праздника и в течении сегодняшнего дня открывается огромное количество спортивных объектов. Пусть будет сильной и славной наша земля. С праздником! Всем успехов и побед», - сказала Фазлеева пришедшим на открытие.

Фото: © Иван Жуков / "Татар-информ"

Второй букет перешел в руки олимпийской чемпионки Алины Загитовой, появившейся в стильном белом костюме.

Экскурсия для журналистов и слезы чемпионки

И пока почетные гости ожидали начала мероприятия, организаторы провели экскурсию для журналистов. На первом этаже Центра обнаружилось шесть раздевалок (пять из них для спортсменов, одна для судей), а также кабинеты административного персонала и врача. Холл украшен стеллажами с наградами и кубками.

На втором этаже - пять залов, две раздевалки (мужская и женская) и одна переговорная. На коридорных стенах изображены элементы фигурного катания.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Особое внимание привлекает переговорная – вид из не окна открывается прямиком на ледовую площадку. А на табло красуется портрет Загитовой времен Олимпиады 2018 года. Кстати, приветственным словом сама Алина тоже отметилась:

«Огромное количество людей работало над этим проектом. Хотелось бы начать эту речь со слов благодарности - конечно же, Рустаму Нургалиевичу за то, что поверил в этот проект, и сегодня мы здесь открываем республиканскую школу, где будут тренироваться дети, которые только начинают свой путь - путь чемпионов. Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы они добились самого высокого результата», - сказала Загитова.

Спортсменка рассказала, что приезжала на арену и накануне. Вышла на тренировку вечером - и у нее полились слезы. Настолько Алина была и рада, и не могла поверить, что проект, которым занимались больше двух лет, наконец-то обрел реальные очертания.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Владимир Леонов отметил, что строительство этого объекта важно не только для республики, но и для всей России:

«Сегодня новая история, новая страница фигурного катания не только в Татарстане, но и, не побоюсь этого слова, в стране. Сегодня мы вместе с Алиной и большой командой двигаемся вперед. Нас сегодня ждет огромное количество мероприятий здесь - на льду и около льда», - сказал Леонов

После официального открытия всех присутствующих ждали мастер-класс от Загитовой и ее выступление, которые пришли посмотреть сотни болельщиков.

Фото: соцсети Минспорта РТ

«Здесь будут только фигуристы»

Стоит отдать должное Алине - она провела полноценное обучающее занятие для подрастающего поколения примерно на полтора часа. Хотя позже в разговоре с журналистами отметила, что на самой арене довольно прохладно. Не обошлось и без уже классического «татарского номера» - и сегодня, в День республики, он выглядел особенно эффектно.

А затем Загитова отправилась поговорить о школе с представителями СМИ. Рассказала, например, что на арене замечательное качество льда, правда, «есть мелкие моменты, которые надо добавить». Также стало известно, что с юными спортсменами будут работать на данный момент 26 тренеров. Но при этом планируется расширение.

«Тренеры сначала присылают резюме, и я их отсматриваю», - отметила Загитова.

Всего на объекте смогут заниматься 192 спортсмена. Но это тоже пока. Алина подчеркнула, что если позволит функционал арены, «может и больше».

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

А еще она планирует привлечь тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга – чтобы «везде знали не только две столицы, но и фигуристов из Татарстана». Говоря о планах, фигуристка упомянула синхронное катание:

«Сейчас у нас будет только одиночное – мальчики и девочки. Но я бы очень хотела видеть синхронное катание. Оно будет представлено на следующих Олимпийский играх», - напомнила спрртсменка.

Что ж, остается только ждать, когда новая школа даст первые спортивные плоды. И о фигуристах из Татарстана этого созыва услышит вся страна.