В Казани прошли женские состязания по регби-7 Спартакиады народов России

Фото предоставлено организаторами мероприятия

На Центральном стадионе столицы Татарстана состоялись соревнования по регби-7 среди женских команд в рамках Спартакиады народов России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Друг с другом состязались 11 команд из разных регионов страны. Помимо татарстанских спортсменок, в турнире приняли участие регбистки из Москвы, Московской области, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Челябинской и Ростовской областей, Республики Башкортостан и Волгоградской области.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Соревнования продолжались два дня. Первое место и золотые мета достались сборной Москвы, которая обыграла в финале команду Московской области со счетом 17:14. Третье место заняла сборная Пермского края, которая в матче за бронзу взяла вверх над красноярской командой со счетом 22:17.

Сборная Татарстана по итогам группового этапа вышла в четвертьфинал, но уступила команде Пермского края. В матче за 7-е место татарстанские регбистки одержали победу над сборной Петербурга со счетом 19:7 и в итоге разместились на 7-й позиции в турнирной таблице.

Спартакиада проходит с 21 по 31 августа. Организаторами выступают Министерство спорта России, Федеральная дирекция спортмероприятий и региональные органы власти. Мероприятие предусмотрено госпрограммой «Спорт России».