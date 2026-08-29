Лучше, чем у «Барсы»: в Казани открыли суперсовременный Центр развития футбола

Центр развития футбола открыли накануне в казанском Соцгороде. Это ознаменовало окончание 3-этапной стройки, преобразовавшей базу «Рубина» в суперсовременный комплекс для мужских, женских и детских команд. Что говорили на открытии Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко и чем Центр лучше знаменитой академии «Барселоны» – в репортаже «Татар-информа».





«Этот комплекс превосходит тот, что открывали в «Барселоне». Что сделали в Соцгороде

За час до приезда Раиса РТ и вице-премьера РФ рабочие наводили окончательный марафет у новеньких объектов – вплоть до того, что выдергивали и собирали последние сорняки у будки камеры хранения и притаптывали свежепосыпанную землю под будущий газон. А с обратной стороны здания скрупулезно отчищали асфальт перед входом, смывая с него остатки грунта.

Зато внутри Центра развития футбола все было готово и буквально блестело – здесь пахло новенькой резиной и искусственным покрытием в большом тренировочном зале с беговой дорожкой, тут же располагались переговорная и массажная комнаты, а также небольшое поле для разминки. Далее взору открывались суперсовременная столовая, зона СПА с бассейном и джакузи, комнаты отдыха и огромная раздевалка, которая даст фору той, что закреплена за «Рубином» на «Ак Барс Арене».

Не забыли и про легенд клуба – в коридоре разместили небольшие муралы с фигурами, оставившими след в истории «Рубина», начиная с изображений Николая Сентябрева и Виктора Колотова и заканчивая портретами Курбана Бердыева, Алехандро Домингеса, Гекдениза Карадениза и др.

На улице тоже можно было встретить своеобразную преемственность: на крыльце делегацию поджидал бывший многолетний президент «Рубина» Александр Гусев, при котором казанский клуб дважды становился чемпионом России и который сегодня является членом правления АНО «ФК «Рубин». А вскоре подъехал и нынешний глава клуба Марат Сафиуллин. Президенты, бывший и нынешний, тепло побеседовали и отправились осматривать новые владения клуба. На поле тем временем уже собрались детские и женские команды, после чего к ним во главе с Франком Артигой присоединились и основные составы первых команд «Рубина» и «Нефтехимика». Напомним, с последним у казанского клуба нынешним летом произошло «слияние».

Испанский специалист не скупился на яркие сравнения в своей речи.

«Мне посчастливилось увидеть воочию множество спортивных баз на разных континентах. Я могу вас заверить, что этот универсальный спортивный комплекс не уступает тем, которые имеются в распоряжении ведущих европейских клубов. И еще одним я хотел бы поделиться с вами. Дело в том, что 15 лет назад я присутствовал на церемонии открытия аналогичного спортивного комплекса в футбольном клубе «Барселона». И – надеюсь, что коллеги из «Барселоны» меня сейчас не слышат, – я могу смело сказать, что комплекс, который мы сегодня открываем, превосходит комплекс в Барселоне. <...>

Я хотел бы отметить еще одну важную вещь. Во многих других клубах есть некое разделение между основной и молодежными командами – в том смысле, что они даже территориально могут находиться в разных местах. Здесь же молодежные и юношеские команды тренируются бок о бок с основной. И эта близость всех команд в структуре клуба способствует тому, чтобы мечты этих мальчишек, которые могут наблюдать за своими кумирами, мечты о том, что в один прекрасный день они пополнят ряды основной команды, сбылись», – сказал Артига.

«Нужно, чтобы Казань стала и футбольной столицей. Алга, Татарстан, алга, «Рубин»!»

После этого на поле вышли почетные гости: Рустам Минниханов, Дмитрий Чернышенко, мэр Казани Ильсур Метшин и президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

«Какой прекрасный подарок приготовили вам ко Дню республики и ко Дню города. Вам нравится, ребята? – обратился Чернышенко к собравшимся юным футболистам. – Давайте поблагодарим и Раиса, и строителей, которые реализовали этот удивительный проект. Вы знаете, это яркий пример партнерства между федеральным центром и республикой – когда Раис пообещал и сделал раньше срока прекрасный футбольный центр, который будет работать десятилетиями для того, чтобы здесь рождались спортивные звезды. И ваши дети и внуки будут приходить сюда заниматься спортом.

Казань – спортивная столица нашей страны. Она неоднократно подтверждала этот статус, принимая спортивные мероприятия самого высокого уровня. Сегодня она получила новую площадку, где будут коваться наши таланты. Но самое важное, что вы вносите огромный вклад в достижение показателя, порученное нам Президентом России. Национальный показатель, национальная цель – это число людей, занимающихся спортом. Эта цифра должна достичь 70 процентов к 2030 году. Татарстан благодаря таким проектам уже сейчас показывает уровень 67 процентов. Огромная благодарность всем, кто занимается и строительством инфраструктуры, и организацией спортивных мероприятий, и вовлечением вас, ребят, молодежи, в занятия спортом. Продолжайте, дерзайте, выигрывайте! Чтобы часто здесь звучали слова «Рубин» – чемпион!». В добрый путь!» – пожелал Чернышенко.

Раис Татарстана, взявший слово следом, вернул слова признательности федеральному центру.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, большое спасибо. Этот проект реализован благодаря поддержке руководства Российской Федерации, задаче, которую поставили наш Президент Владимир Владимирович Путин и Правительство России. Мы обратились в адрес [Председателя Правительства РФ] Михаила Владимировича [Мишустина] и нашли понимание. И благодаря федеральной поддержке реализован крупнейший проект.

Мы даже, может быть, не мечтали, пока Марат Адипович [Сафиуллин] не стал ответственным за наш футбол. Это его идея. Давайте поаплодируем Марату Адиповичу. И еще сильнее поаплодируем Мишустину Михаилу Владимировичу. Если бы не его внимание...

Пожелания какие? Пожелание, чтобы наша основная команда, молодежная команда, наши дети находились вместе в одной среде. Старшие будут учить младших, младшие будут стараться походить на старших. Поэтому в добрый путь, хәерле сәгатьтә всем, кто принимал участие! Ну и, конечно же, Ильсур Раисович, вам спасибо. Все это в нашей столице. Мы знаем, с какой любовью вы относитесь к футболу. И, конечно же, Казань, кроме всех столиц, которые есть, должна стать еще и футбольной столицей!» – призвал Рустам Минниханов.

«Вперед, Россия! Алга, Татарстан, и алга, «Рубин»!» Три этапа грандиозной стройки позади

Стоит отметить, что открытие нового центра – это не разовое обновление футбольной территории в Соцгороде, а уже его завершающий этап. Центр строился по госпрограмме РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Сначала в прошлом июне здесь открылся манеж имени Николая Сентябрева общей площадью 6,6 тыс. кв. м. На втором этапе в ноябре открыли новенькое здание женского корпуса с двумя футбольными полями. Это двухэтажное продолговатое здание как бы провело границу между полями детско-юношеской академии и зоной женских «владений». Здесь семь раздевалок, зона восстановления с сауной, хамамом, ледовыми купелями и прочим, судейские комнаты, комната инспектора, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля и пресс-конференций. На втором этаже – жилые комнаты для воспитанниц академии и спортсменок-профессионалов (всего 28 номеров на 78 проживающих), а также досуговая зона.

Ну а поля размерами 100 на 64 метра с искусственным покрытием возведены на месте демонтированного стадиона «Рубин». Ближнее к зданию базы поле имеет IV категорию РФС, что позволяет проводить на нем официальные матчи вплоть до уровня Первой лиги и женской Суперлиги. В целом база располагает шестью полями – двумя с натуральным и четырьмя с искусственным покрытием.

Накануне эта грандиозная стройка завершилась: введение в строй двухэтажного Центра развития футбола уже для мужских команд, по сути, привело «намоленное» место базы «Рубина» в его окончательный обновленный вид. Отныне футболисты и юные воспитанники клуба смогут вздохнуть спокойно – без соседства работающей строительной техники.

«Сегодня для футбола России и Татарстана очень знаковый день, – взял слово во время церемонии открытия Марат Сафиуллин. – Мы открываем универсальный спортивный комплекс, последний и основной объект амбициозного проекта развития футбола в Татарстане. И сегодняшний день – это, наверное, важнейший шаг в создании целостной инфраструктуры подготовки футболистов. Начиная с самых юных, которые делают свои первые шаги в футболе, и заканчивая футболистами-профессионалами. От всего татарстанского футбольного сообщества, от футбольного клуба «Рубин» хотел бы выразить слова огромной благодарности Дмитрию Николаевичу, Правительству Российской Федерации за поддержку нашей инициативы в реализации этого амбициозного проекта в рамках государственной программы «Спорт – норма жизни».

Бик зур рәхмәт вам, Рустам Нургалиевич, за постоянное внимание к развитию физической культуры и спорта в республике, за пропаганду здорового образа жизни, за поддержку нашей любимой футбольной команды «Рубин». Без вашего личного участия этот проект был бы невозможен. Большое спасибо мэрии Казани и лично мэру нашего любимого города Ильсуру Раисовичу за оперативное решение огромного количества вопросов, которые возникали в ходе строительства.

Сегодняшнее открытие – это результат огромного труда многих людей: инженеров, строителей, дизайнеров, проектировщиков, специалистов клуба, наших партнеров и органов власти. Всем огромное спасибо! Уверен, что этот уникальный спортивный комплекс станет центром развития и популяризации футбола не только в Татарстане, но и в России. Но самое главное, что тысячи мальчишек и девчонок будут тренироваться и играть в самую любимую на планете игру, совершенствуя свое профессиональное мастерство. И вперед, Россия! Алга, Татарстан! Алга, «Рубин»!» – завершил торжественную часть на высокой ноте Сафиуллин.

После чего гости подписали памятный мяч и установили его на специально отведенном стенде, обозначив тем самым официальное открытие Центра. Пожалуй, после такого серьезного подарка «Рубину» необходимо будет не упасть в грязь лицом в День Республики Татарстан и День города в матче с махачкалинским «Динамо».

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана