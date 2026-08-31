Беляев: Обновление автовокзала в Нижнекамске было действительно необходимо

Одним из ярких событий празднования Дня Республики Татарстан в Нижнекамске стало открытие автовокзала после реконструкции. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

Автовокзал в Нижнекамске был введен в эксплуатацию в 1982 году. Сегодня он является важным транспортным объектом: ежедневно общественным транспортом в Нижнекамском районе пользуются более 34 тыс. жителей.

«Это серьезный транспортный объект, которым каждый день пользуются тысячи людей. Поэтому его обновление было действительно необходимо», – отметил Беляев.

Маршрутная сеть Нижнекамского района насчитывает более 50 маршрутов, 46 из них отправляются непосредственно с территории автовокзала. Объект обслуживает межмуниципальные, межрегиональные и пригородные направления.

После реконструкции площадь территории посадки составляет 5,5 тыс. кв. м. Посадочные платформы оборудовали навесами, защищающими пассажиров от непогоды. Проектная пропускная способность автовокзала составляет до 5 тыс. пассажиров в день.

В настоящее время автовокзал ежедневно обслуживает в среднем до 2,5 тыс. пассажиров.

«Уже сегодня на межмуниципальных, межрегиональных и пригородных маршрутах Нижнекамский автовокзал ежедневно обслуживает в среднем до 2,5 тыс. пассажиров», – сказал мэр.