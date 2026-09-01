Казанское метро возвращается к стандартному графику движения

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Сегодня, 1 сентября, метрополитен столицы Татарстана возвращается к стандартному графику движения. Об этом напоминает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Теперь в утренние и вечерние часы-пик по будним дням на линии будут курсировать 11 электропоездов. Интервал между ними сократится до 5 минут 8 секунд. «Это позволит быстрее справляться с растущим пассажиропотоком и сделает поездки ещё комфортнее и удобнее», – подчеркнули на транспортном предприятии.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте kazanmetro.ru и на информационных стендах, установленных на каждой станции.

Летний график движения в метро столицы РТ действовал с 1 июля.