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Общество 28 августа 2026 16:53

В Казани обсудят перспективы развития города и его конкурентоспособность

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Дискуссия о развитии Казани и ее конкурентоспособности пройдет 30 августа, в День Республики Татарстан и День города. Мероприятие «Город на вырост: Как Казани открывать новые возможности и сохранять конкурентоспособность» начнется в 17:00 в лектории на территории центра семьи «Казан».

Встреча состоится в рамках платформы «Городские модераторы». Участники обсудят конкуренцию региональных центров за жителей, специалистов, инвестиции и события, а также проекты, которым удалось выйти за пределы города.

Отдельное внимание уделят развитию локальных инициатив. Эксперты обсудят, какие условия позволяют городским проектам становиться значимыми для Казани, каких индустрий не хватает городу и что необходимо для привлечения и удержания специалистов.

В дискуссии примут участие главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Айдар Заббаров, сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский, директор по маркетингу и PR ресторана татарской кухни «Умай» Карина Аркелова, ведущий менеджер креативных проектов ФК «Рубин» Нияз Хайруллин и режиссер Тимур Исмаев.

После выступлений гости смогут задать вопросы спикерам и предложить свои идеи. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

#лекторий
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