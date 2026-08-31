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Политика 31 августа 2026 18:32

Путин: Россия движется в направлении завершения украинского конфликта

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Путин: Россия движется в направлении завершения украинского конфликта
Фото: kremlin.ru

Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась на полях саммита ШОС, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы Моди затронул тему украинского конфликта. Премьер-министр Индии отметил необходимость решать возникающие проблемы мирными средствами и призвал продолжать движение в этом направлении. Также он предложил обсудить связанные с этим вопросы и рассказал об ожиданиях от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.

«Спасибо большое, уважаемый Премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал Путин в ответ на выступление Моди.

#Владимир Путин #индия #россия и украина #СВО
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