Путин: Россия движется в направлении завершения украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась на полях саммита ШОС, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы Моди затронул тему украинского конфликта. Премьер-министр Индии отметил необходимость решать возникающие проблемы мирными средствами и призвал продолжать движение в этом направлении. Также он предложил обсудить связанные с этим вопросы и рассказал об ожиданиях от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.

«Спасибо большое, уважаемый Премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал Путин в ответ на выступление Моди.