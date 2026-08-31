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На главную ТИ-Спорт 31 августа 2026 19:59

Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году

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Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году
Фото: пресс-служба Раиса РТ

VII Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году. Об этом на церемонии открытия VI Игр кочевников в Бишкеке сообщил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Он отметил, что российская сторона направила официальное письмо о готовности Татарстана принять следующие соревнования. Кыргызстан, в свою очередь, готов оказать необходимое содействие в их подготовке и проведении.

Позже министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале, опубликовав фотографии с церемонии открытия.

Среди гостей церемонии были Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководители других государств. В мероприятии также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее в числе возможных площадок для проведения VII Игр кочевников также назывались Республика Алтай и Башкортостан. На церемонии открытия в Бишкеке эти варианты не упоминались.

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