Новые правила и усиленная безопасность: что ждет школьников Закамья с 1 сентября

В Набережных Челнах и Нижнекамске 1 сентября за парты сядут более 108 тыс. школьников. К началу учебного года здесь отремонтировали школы и пищеблоки, проверили безопасность и подготовили здания к отопительному сезону. А сам учебный год начнется с новых правил – от запрета телефонов на уроках до оценок за поведение.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Челнах сокращается количество первоклассников

В Набережных Челнах в новом учебном году будут учиться более 74 тыс. школьников. В первый класс придут 6,2 тыс. детей, еще более 2,8 тыс. учеников планируют продолжить обучение в десятом классе. Об этом на утреннем совещании в мэрии рассказал начальник Управления образования исполкома города Наркиз Кашапов.

Начальник Управления образования исполкома города Наркиз Кашапов Фото: пресс-служба Набережных Челнов

При этом первоклассников в городе становится меньше. Так, в 2021 году впервые за парты сели более 8,5 тыс. детей.

Вместе с тем в Челнах сохраняется проблема двухсменного обучения. В новом учебном году в две смены будут работать 22 школы.

К 1 сентября в Автограде капитально отремонтировали четыре школы – №45, 55, 58 и лицей №78. Еще в шести школах обновили пищеблоки. На ремонт школ направили около 739 млн рублей, пищеблоков – еще около 150 млн.

«Главная задача для учреждений образования – обеспечить безопасность, антитеррористическую защищенность, готовность к новому учебному году», – отметил Кашапов.

За последние годы в городе построили 11 новых школ и 20 детских садов, капитально отремонтировали 59 школьных зданий и 39 дошкольных учреждений, а также обновили шесть ресурсных центров и два общежития.

На обновление образовательной инфраструктуры из бюджетов разных уровней направили более 22 млрд рублей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: пресс-служба Набережных Челнов

«22 миллиарда – это бюджет города Набережные Челны!»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал объем средств, которые были направлены за последние годы на развитие городской системы образования.

«Цифру услышали, коллеги? Более 22 млрд рублей! Это ответ на вопрос, как республика занимается вопросами образования. 22 миллиарда – это бюджет города Набережные Челны, один годовой бюджет! Огромные средства направлены в первую очередь из бюджета Республики Татарстан», – подчеркнул мэр.

Магдеев напомнил, что еще несколько лет назад в Челнах остро стояла проблема нехватки мест в детских садах. Сейчас город полностью обеспечивает местами всех детей от года, родители которых хотят посещать дошкольные учреждения.

«Двенадцать лет тому назад эта проблема была острой. Я помню первые годы работы в городе Набережные Челны: кабинет не закрывался на прием по личным вопросам. Шли молодые мамы ко мне, к прокурору города. Молодые семьи не могли устроить детей в детские сады», – поделился воспоминаниями Магдеев.

По его словам, без строительства новых учреждений город столкнулся бы и с серьезным дефицитом школьных мест. «Если бы мы не построили эти 11 школ, сегодня дети учились бы в три смены, и мы ничего не могли бы с этим поделать», – отметил мэр.

Школы проверили на безопасность

Перед началом учебного года все образовательные учреждения Челнов прошли приемку. Комиссии проверяли состояние зданий и территорий, готовность к отопительному сезону, соблюдение санитарных требований, организацию питания и меры безопасности.

Во всех школах работают системы контроля доступа и видеонаблюдения, есть физическая охрана и тревожные кнопки, в ряде учебных учреждений продолжается установка контрольно-пропускных пунктов.

В 2026 году на обеспечение безопасности образовательных учреждений города направили более 142 млн рублей. За последние годы на эти цели выделили более 1 млрд рублей. Кроме того, школы дважды в год участвуют во всероссийских антитеррористических учениях. Последняя масштабная тренировка прошла 18 августа.

Наиль Магдеев призвал не ограничиваться усиленными мерами только 1 сентября.

«Наша задача – достойно провести День знаний. Под этим мы прежде всего подразумеваем обеспечение высокого уровня общественной безопасности. Необходимо предпринять все меры, чтобы на территориях школ и прилегающих к ним участках силами правоохранительных органов был обеспечен должный порядок. При этом важно понимать: 1 сентября – лишь один день, а учебный процесс продолжится и дальше. Поэтому нужно обеспечить постоянный пропускной режим на территории всех школ. Наши школы огорожены, оборудованы пунктами пропуска – необходимо сделать так, чтобы на их территории находились только те, кому там положено быть», – сказал мэр.

Начальник Госавтоинспекции города Радий Кадиков Фото: пресс-служба Набережных Челнов

«Любое падение и столкновение несет большую опасность»

В преддверии нового учебного года в Челнах обсудили безопасность детей на дорогах. Начальник Госавтоинспекции города Радий Кадиков сообщил о двух ДТП с кроссовыми мотоциклами, в которых пострадали несовершеннолетние.

В одной из аварий, произошедшей 5 августа, травмы получил 13-летний ребенок. Он не уступил дорогу водителю «Лады Гранты», который двигался по главной дороге.

«Эти транспортные средства, кроме своей неустойчивости, обладают еще и очень малой безопасностью. Любое падение и столкновение несет большую опасность», – отметил Кадиков.

Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Он напомнил, что для езды по дорогам общего пользования водитель мотоцикла должен иметь права, а транспортное средство – быть зарегистрировано в ГИБДД. Информация о каждом несовершеннолетнем нарушителе на питбайке передается в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей, передавших управление транспортным средством человеку без прав, могут оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Питбайки – смертельная «игрушка» для детей

Наиль Магдеев в свою очередь резко высказался против покупки питбайков детям.

«Как 13-летнему ребенку покупать питбайк? Ну с какими мыслями родители покупают любимому ребенку, не достигшему еще совершеннолетия, кроссовый мотоцикл? [...] Юноша или мальчик, еще не имея определенных навыков, совершает дорожно-транспортное происшествие, может оказаться инвалидом на всю жизнь. Кого можно в таком случае винить?» – задался вопросом мэр.

По словам Магдеева, родители должны понимать, что такая покупка может обернуться тяжелыми последствиями для ребенка.

«Ради сиюминутного удовольствия, прихоти ребенка, его каприза приобретают достаточно дорогую смертельную игрушку. В первую очередь всё, что происходит на дорогах с детьми, – это полностью вина родителей. 100% вина родителей», – подчеркнул мэр.

Кому положено бесплатное питание

С 1 сентября горячее питание будет организовано во всех школах Челнов. Льготным питанием охвачены более 12 тыс. школьников. В их числе почти 8 тыс. детей из многодетных семей, 2,5 тыс. детей льготных категорий и 1,8 тыс. детей участников СВО.

Для детей участников СВО предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание.

В школах также продолжится родительский контроль за питанием. Каждую неделю родители смогут проверять, как организовано питание, и передавать замечания руководству учреждений.

В новый учебный год в образовательные учреждения города пришли 153 молодых специалиста. Из них 125 будут работать в школах и учреждениях дополнительного образования, еще 28 – в детских садах.

К началу учебного года школы получили необходимые учебники. На их закупку и обеспечение учебной литературой в общей сложности направили более 144 млн рублей.

Помогли подготовиться к школе и будущим первоклассникам. В рамках акции «Помоги собраться в школу» подарки уже получили более 2,2 тыс. детей. КАМАЗ оказал материальную поддержку 700 семьям своих сотрудников, чьи дети идут в первый класс.

Кроме того, все первоклассники города традиционно получат подарок от КАМАЗа. В этом году это обновленный профориентационный альбом о мире автомобилестроения.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

В Нижнекамске в первый класс пойдут почти 3 тысячи детей

В Нижнекамске 1 сентября за парты впервые сядут 2 903 ребенка. Всего в школах города и района будут учиться более 34 тыс. детей. В системе образования работают 59 школ.

Как сообщил на деловом понедельнике начальник Управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин, в ремонт и обновление системы образования в этом году вложили более 2 млрд рублей.

К новому учебному году здесь отремонтировали пять школ и три пищеблока, реконструировали Дворец творчества детей и молодежи имени И. Х. Садыкова в новое пространство для детей и молодежи – «Дом Первых». Также завершена поставка оборудования в лицей №35 и Детский эколого-биологический центр.

В лицее №38 с 1 сентября начнет работать новая школьная биолаборатория. Также завершается ремонт корпуса Б Нижнекамского химико-технологического института и его общежития.

В двух сельских школах – Верхнечелнинской и Простинской – открылись дошкольные группы. Для подвоза детей к месту учебы будут работать 12 школьных автобусов.

«Мы готовы к новому учебному году», – заявил начальник Управления образования Нижнекамского района.

В системе образования города и района работают более 4,4 тыс. человек. Перед началом учебного года к ним присоединились 90 молодых специалистов.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Телефоны на уроках и оценки за поведение

Новый учебный год принесет школьникам и несколько изменений. В частности, на уроках будет запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Кроме того, в двух школах Нижнекамска – №31 и 33 – начнется пилотный проект по оценке поведения учеников. Мэр города Радмир Беляев положительно отнесся к нововведению и вспомнил собственные школьные годы.

«В этом году в двух школах района запускается пилотная оценка поведения учеников. В нашу бытность всегда за поведение оценки ставили, потом отменили это дело? У меня дневник весь красный был», – улыбнулся градоначальник.

«Это хорошая история», – добавил он.

Оценивать поведение будут у школьников со 2-го по 8-й класс. Предусмотрено три уровня: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Пилотный проект также запустят в трех школах Набережных Челнов – №31, 34 и 55. Всего в Татарстане в нем участвуют 13 образовательных учреждений.

Помимо оценок за поведение, школьников ждут изменения в учебных планах. Обществознание останется в 9–11 классах, увеличится количество часов истории, а в пятом классе на иностранный язык будет отведено два часа в неделю. С января для пятиклассников появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России».

В двух школах Нижнекамска также запустят просветительский проект «Важно не начать», посвященный профилактике подросткового курения.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Школы Нижнекамска подготовили к возможным угрозам

В Нижнекамске с 10 августа межведомственная комиссия проверяла готовность образовательных учреждений к началу учебного года. Большое внимание уделили безопасности и местам укрытия на случай опасности.

Для каждой школы определили порядок действий в разных чрезвычайных ситуациях. Для каждого класса предусмотрено свое место в безопасной зоне, где дети будут находиться до отбоя тревоги.

19 августа сотрудники школ прошли тренировку по действиям при атаке БПЛА. В начале сентября такие учения проведут уже для всех учеников.

В Нижнекамске также разработали порядок действий школ при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности. Если сигнал поступит до начала занятий, ученикам не следует идти в школу. Если опасность возникнет, когда дети уже находятся в школе, их переведут в безопасные места.

«Пропускной режим будет осуществляться строго, поэтому просим родителей отнестись к этому с пониманием и обращать внимание на содержимое портфелей, рюкзаков», – сказал Хузин.

Отдельное внимание уделят безопасности на дорогах. Первоклассникам выдадут световозвращающие элементы, а школьникам будут регулярно напоминать правила перехода улиц и безопасного маршрута домой.