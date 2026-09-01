Охотник Латыш посоветовал не поворачиваться спиной к агрессивной собаке

При встрече с агрессивной собакой или стаей нельзя пытаться убежать и поворачиваться к животным спиной. Вместо этого следует остановиться, постараться казаться крупнее и использовать громкий голос. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

По его словам, в опасной ситуации человек испытывает сильный выброс адреналина, из-за чего инстинктивная реакция может оказаться неправильной. Одной из наиболее распространенных и опасных ошибок эксперт назвал попытку убежать. Собака является хищником, поэтому при встрече с агрессивным животным нельзя показывать ему спину.

Латыш рекомендует остановиться и постараться визуально казаться крупнее. По его словам, животные, в том числе собаки, реже нападают на того, кого воспринимают как более крупного противника. Одновременно следует громко кричать и приказывать собаке уйти.

Если животное продолжает приближаться, находящиеся под рукой предметы можно использовать в качестве защитного барьера. Для этого подойдут сумка, зонт, палка или другая вещь, которую при нападении следует выставить перед собой, чтобы собака вцепилась в нее, а не в человека.

Если нападение продолжается, эксперт допускает нанесение удара в область морды. Наиболее чувствительным местом у собаки он назвал нос. По словам Латыша, такой удар может остановить животное и дать человеку время, чтобы забраться на находящуюся поблизости конструкцию или другим способом оказаться вне зоны досягаемости собаки. Эксперт подчеркнул, что в экстренной ситуации приоритетом должно оставаться спасение человека.

Дополнительной защитой может стать куртка из плотной ткани. Латыш советует намотать ее на руку и использовать при защите от нападения. Если собака укусит такую руку, несколько слоев плотного материала могут уменьшить тяжесть повреждений.

Даже после того, как агрессивная собака или стая отошла, эксперт не рекомендует сразу поворачиваться спиной и убегать. Покидать опасное место следует осторожно, продолжая следить за животными. Двигаться можно спиной или боком, чтобы не терять собак из виду.

После этого необходимо сообщить о случившемся экстренным службам. Латыш рекомендует позвонить по номеру 112 и назвать точный адрес, где была замечена агрессивная собака или стая. Далее обращение направят в соответствующую службу. По словам эксперта, сообщать о таких случаях необходимо в том числе для предупреждения других людей.