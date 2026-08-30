На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах отметили День Республики

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах на бульваре Энтузиастов состоялись праздничный концерт и торжественная церемония награждения, посвященные Дню Республики Татарстан. В рамках мероприятия свидетельства получили педагоги, чьи имена занесены на электронную Доску Почета Республики Татарстан.

Бульвар на время превратился в концертную площадку под открытым небом. Перед жителями и гостями города выступили артисты Детской школы искусств №13. Они представили праздничную программу и исполнили творческие номера.

Одним из центральных событий стало вручение свидетельств педагогам и наставникам, чьи профессиональные достижения отмечены на республиканском уровне.

Среди них — учителя школы №22: учитель истории и обществознания Наталья Дудкина, учитель истории и обществознания Гузель Поздеева и учитель начальных классов Чулпан Шайхуллина.

Для гостей праздника также организовали интерактивную площадку. Желающие могли принять участие в творческих занятиях по изготовлению открыток и получить праздничные ленточки.

Мероприятие объединило концертную программу, чествование педагогов и активности для жителей города, став одной из праздничных площадок Набережных Челнов в День Республики Татарстан.