Участники ВЭФ-2026 смогут полететь на форум по биометрии через сервис «МИГОМ»

Отправиться на Восточный экономический форум из Шереметьево и Пулково можно будет по биометрии через сервис «МИГОМ». Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать в отделениях банка или в специальной зоне в Пулково.

Регистрация занимает около 5 минут: сотрудник банка фотографирует пассажира и записывает голос. После регистрации биометрии пассажиру необходимо самостоятельно подключить сервис к бронированию в личном кабинете «Аэрофлота».

Это позволяет подтверждать личность при регистрации на рейс, проходе в чистую зону и при посадке без предъявления паспорта. Сервис работает уже на более чем 30 внутренних рейсах Аэрофлота и «России», список направлений постоянно расширяется. Воспользоваться сервисом смогут в том числе гости ВЭФ-2026. Его использование добровольно.

Подтверждённую биометрию в специальной зоне в Пулково уже зарегистрировали более 1700 пассажиров внутренних линий.

«Пулково стал первым аэропортом в России, начавшим тестирование и внедрение биометрии. Вместе с ВТБ как технологическим партнёром мы создаём новую цифровую среду для путешествий — развиваем не только биометрические решения, но и роботизацию, автоматизацию и другие сервисы для более быстрого и удобного пути пассажира. В перспективе поездки будут проходить без бумажных документов, а цифровые технологии прочно войдут в жизнь граждан Российской Федерации, делая перемещения по стране доступнее», — отметил Григорий Кузьмин, директор по инновациям аэропорта Пулково.

В терминале B Шереметьево оборудование для прохождения предполётных формальностей с использованием биометрии установлено на всех 18 киосках саморегистрации и на всех 23 выходах на посадку. Также для пассажиров по биометрии предусмотрено прохождение в зону досмотра в приоритетном порядке через выход SkyPriority.

«Шереметьево последовательно внедряет передовые цифровые решения для комфорта пассажиров. Биометрический “бесшовный” путь позволяет сократить время прохождения предполётных процедур от регистрации до посадки на борт, что особенно важно для деловых путешественников. Мы видим растущий спрос на биометрию среди пассажиров и продолжим её распространять на другие сервисы аэропорта и наших партнёров», — отметил заместитель генерального директора по ИТ АО «МАШ» Дмитрий Ильин.

«МИГОМ позволяет пассажиру по своему выбору проходить ключевые этапы в аэропорту комфортно, без повторного предъявления паспорта. ВТБ предоставляет комплексный сервис, начиная с удобной регистрации подтверждённую биометрию, а аэропорты и авиакомпании встраивают сервис в привычный маршрут пассажира», — отметил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«Полёты по биометрии стали одним из самых интересных технологических запусков этого года — они позволяют клиентам экономить время и упрощают путешествие. Уже более 7 млн клиентов при поддержке банка зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сервис доступен на внутренних рейсах во Внуково, Пулково и в аэропорту Владивостока.

МИГОМ — линейка сервисов Центра биометрических технологий на базе Единой биометрической системы. В аэропортах сервис позволяет добровольно подтверждать личность на доступных для конкретного рейса этапах обслуживания.

Подтверждённая биометрия позволяет подтверждать личность без предъявления паспорта в предусмотренных законом случаях. С её помощью можно удалённо открывать счета и вклады, получать кредиты и услуги нотариуса, проходить в офисы и бизнес-залы ряда аэропортов. Зарегистрировать подтверждённую биометрию можно в банке или МФЦ; она действует 5 лет.