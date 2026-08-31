В Казани завершились соревнования по конному спорту Спартакиады народов России

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта РТ

В Международном конноспортивном комплексе «Казань» завершились соревнования по конному спорту в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России. Сильнейшие спортсмены страны разыграли медали в трех олимпийских дисциплинах – троеборье, выездке и конкуре. В каждой из них программа соответствовала олимпийскому уровню сложности, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта РТ.

В троеборье спортсмены выступали по программе уровня 5* – самой сложной в этой дисциплине. Участники прошли три этапа: манежную езду, кросс и конкур с высотой препятствий до 130 см.

Победителем Спартакиады стал представитель Смоленской области Виталий Сиваков на Леди Персимон. Пара завершила соревнования с результатом 51,4 штрафного очка. Серебро завоевала еще одна представительница Смоленской области Анастасия Михайлова на Хьюцилопотчли с результатом 52,0 штрафного очка. Третье место занял Сергей Федорин на Каденс ПКЗ из Нижегородской области – 67,7 штрафного очка.

В выездке участники соревновались по программе Большого круга – высшего уровня сложности в этой дисциплине. В нее вошли Большой приз и КЮР Большого приза.

По итогам двух заездов победителями абсолютного первенства стали представляющие Москву Инесса Меркулова и Арамисс. Серебряные медали завоевали Наталья Шадрина и Индиго из Ярославской области, бронзовые – Марина Афрамеева и Дон Сержио из Москвы.

В командном зачете по выездке победила сборная Москвы, за которую выступали Инна Цыдренкова, Марина Афрамеева и Инесса Меркулова.

В конкуре спортсмены также выступали по программе олимпийского уровня сложности. Победителя и призеров определили по итогам двух маршрутов. Завершающим этапом стал Гран-при с высотой препятствий до 155 см.

Лучший результат по сумме двух маршрутов показала Ирина Федотова на Ноу Лимит. Второе место заняла Анастасия Щербакова на Фаворитс Бэк Ноергаард, третье – Владимир Белецкий на Пико. Все трое представляли Москву.

Сборная Москвы также стала победителем командного зачета по конкуру. Золотые медали завоевали Ирина Федотова на Ноу Лимит, Анастасия Щербакова на Фаворитс Бэк Ноергаард и Дарья Самохина на Часе Пик. Серебро получила команда Московской области, в состав которой вошли Марат Хисамутдинов на Мистере Фуксе и Алена Велькина на Баладинэ Де Шаню.

Спартакиада в Казани объединила соревнования в трех олимпийских дисциплинах конного спорта и стала одним из крупнейших стартов российского сезона.