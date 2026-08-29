Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи

Раис Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал итоги капитального ремонта общежития №3 Казанского государственного медицинского университета. В ходе визита его сопровождали заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов и ректор КГМУ Айрат Фаррахов. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Объект расположен на улице Академика Кирпичникова. Масштабная реконструкция здания 1962 года постройки была проведена в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по специальной программе Президента РФ.

Раис республики осмотрел жилые комнаты, учебные помещения, кухонную зону и многофункциональный спортивный зал, а также пообщался с жильцами. За год бывшее здание превратилось в современный жилой кластер площадью 4,8 тысячи кв.м. Полностью обновлены фасад, кровля и инженерные сети. Для студентов созданы новые зоны питания, прачечные самообслуживания и душевые. Спортивный блок теперь позволяет заниматься тяжелой атлетикой, фитнесом и хореографией.

Ключевым изменением стало снижение плотности заселения для повышения комфорта: число мест сократилось с 406 до 295.

«Мы сознательно пошли на снижение плотности проживания ради качества жизни. Это инвестиция в здоровье самих будущих медиков. Просторные комнаты, современные кухни и возможность заниматься спортом — это современный стандарт качества студенческого проживания», – подчеркнул ректор Айрат Фаррахов.

В обновленных помещениях будут проживать как российские студенты, так и обучающиеся из Туркменистана, Индии, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, Раису Татарстана представили проект модернизации соседнего общежития №4 на улице Пионерская, где работы уже начались. Планируется благоустроить прилегающую территорию и создать единое пространство между двумя корпусами.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил подарки студентам, создавшим семьи в период обучения. Супруги Ишмурзины получили сертификат на детскую коляску, Сураевы – на покупку холодильника. Активу общежития был передан сертификат на закупку медицинской литературы.