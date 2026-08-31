Кредитование инфраструктурных проектов малого, среднего бизнеса продолжает расти

Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса в сфере инфраструктуры увеличивается. Например, у ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года он вырос на 11% и составил 76,8 млрд рублей.

Основные направления кредитования — транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура, а также жилищное строительство и промышленность. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 года рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Среди реализуемых с участием банка проектов — строительство центра обработки данных в Свердловской области, создание промышленных парков в Московской области, а также Читинский производственно-логистический парк, который реализуется в две очереди. Первая очередь площадью 65 тыс. кв. м была завершена в 2025 году и предназначена для складских и логистических операций. Вторая очередь предусматривает 15 га территории с готовой инженерной инфраструктурой для строительства производственных и складских объектов.

«Особое внимание уделяем Дальнему Востоку — создание современной инфраструктуры здесь имеет стратегическое значение для всей страны. Рассчитываем, что реализуемые проекты усилят транспортную связанность территорий и дадут мультипликативный эффект для смежных отраслей», — отметил Руслан Еременко.

Финансирование инфраструктурных проектов ведётся как за счёт рыночных механизмов, так и с использованием инструментов господдержки, включая программы субсидирования Минпромторга и участие ВЭБ.РФ. ВЭФ 2026 пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября; в его рамках банк намерен подписать ряд соглашений по инфраструктурным проектам на Дальнем Востоке.