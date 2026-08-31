В Татарстане завершился всероссийский туристический маршрут «Тур для СВОих»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

IV Всероссийский социальный туристический маршрут «Тур для СВОих» и Межконфессиональный культурно-патриотический форум «ЧАС ИСПЫТАНИЙ: Тыл – наш фронт!» завершились в Татарстане. За три дня в мероприятиях приняли участие 70 участников СВО из разных регионов России.

Проект стартовал в лагере «Санта Регина» в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района. Во время церемонии открытия знаменная группа Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища вынесла государственные флаги России и Татарстана.

Участников приветствовали Герой России, председатель совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» ЦСН ФСБ России, полковник Андрей Кумов, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане; президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» ЦСН ФСБ России, полковник Юрий Демин; член совета ассоциации, генерал, действительный государственный советник юстиции РФ 3-го класса Сергей Виноградов; начальник учреждения «Академия Национальной Безопасности», полковник Анна Рахманова.

Открытие проекта и пленарное заседание форума прошли при поддержке главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова. Приветственный адрес участникам направил начальник Управления Росгвардии по Татарстану, генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров.

К участникам также обратились представители традиционных конфессий – заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети «Марджани» Равиль хазрат Зуферов от Духовного управления мусульман республики и председатель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Казанской епархии РПЦ иеромонах Вячеслав (Шапоров). К проведению мероприятий также присоединились представители женского сообщества Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках программы участники посетили Зеленодольский завод имени А. М. Горького, где познакомились с современными разработками в области судостроения. В казанском Парке Победы они почтили память погибших минутой молчания у Вечного огня.

На аэродроме Караишево участники тура посетили первый объединенный чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана. Там они встретились с Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Культурная программа включала посещение Казанского Кремля, Старо-Татарской слободы и Храма всех религий. Участники также встретились с соавтором и продолжателем строительства Храма всех религий Ильгизаром Хановым.

Кроме того, участники посетили II Республиканский конкурс патриотической песни. Участник тура, ветеран СВО Александр Антонов из Лаишевского района занял второе место с авторской композицией «Жены героев».

В программу также вошли речная прогулка на теплоходе АО «Флот РТ» и салют над Волгой.

По итогам форума библиотеки 43 муниципальных районов Татарстана получили военно-историческое издание о полных Георгиевских кавалерах 2026 года и поэтические сборники современных авторов-военачальников. Аналогичные комплекты изданий направили в Москву, Липецкую область и Башкортостан.