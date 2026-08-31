«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник представлен в четырех комплектациях, стоимость базовой версии начинается от 1,2 млн рублей, передает ТАСС.

Обновленная Niva Legend получила ряд изменений, в том числе новый двигатель, оцинкованные элементы кузова и подушку безопасности водителя.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Версия «Классик» стоит от 1,2 млн рублей, «Драйв» – от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

Внедорожник оснастили обновленным бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Мотор позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что повышает проходимость автомобиля.

Кроме того, на Niva впервые начали использовать кузовные детали из оцинкованного проката. Из этого материала изготовлены капот, крыша и элементы задней части кузова.