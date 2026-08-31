В России утвердили условия запуска мобильной связи 5G

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила условия, на которых российские операторы смогут развивать сети мобильной связи пятого поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«В России утвердили условия запуска 5G. В Минцифры состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России», – рассказали в пресс-службе.

«Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже используемых диапазонах радиочастот, ранее предназначенных для LTE (4G). При этом разрешено применение зарубежных базовых станций, установленных до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, операторы получат новые полосы радиочастот для развития высокопроизводительных сетей. Каждому из четырех крупнейших операторов выделят по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц без проведения аукционов.

Сети 5G на принципах технейтральности планируется в ближайшее время развернуть в городах с населением свыше 1 млн человек. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц связь пятого поколения до конца 2028 года должна появиться в наиболее популярных локациях городов-миллионников.

В дальнейшем покрытие будут расширять поэтапно в течение трех лет. Переход операторов на отечественные базовые станции начнется в 2027 году и должен завершиться к концу 2031 года.