В Мамадыше открыли Аллею Славы с именами более 1300 земляков

В Мамадыше в день 245-летия города состоялось торжественное открытие Аллеи Славы. Новый мемориальный комплекс появился в историческом центре города на улице Советской и стал одним из главных событий юбилейного года, объявленного также Годом воинской и трудовой доблести.

Идея создания Аллеи Славы появилась несколько лет назад. Для нее выбрали улицу Советскую – историческое сердце Мамадыша, где сохранились архитектурные памятники разных эпох. В дореволюционное время здесь располагались торговые ряды, а в советский период – «дома дружбы».

Символично и расположение нового мемориального комплекса – между православным храмом и мечетью. Это подчеркивает многовековые традиции межконфессионального согласия, сложившиеся в Мамадышском районе.

Проект реализовали при поддержке руководства Татарстана. Его автором стал архитектор Рамиль Миннеханов. Комплекс состоит из 17 колоннад, на которых размещены имена земляков, объединенные по тематическим направлениям.

Аллея одновременно рассказывает об истории района. На наружных панно представлена его летопись, начиная с VI века до нашей эры. Каждый стенд посвящен определенному историческому периоду, значимому событию или выдающимся жителям Мамадышского края.

Внутри колоннад размещены шесть тематических «книг» в архитектурном исполнении. На их страницах увековечены имена более 1300 человек, внесших вклад в развитие района. Среди них – руководители разных лет, Почетные граждане Мамадышского района, передовики сельского хозяйства, ветераны образования и здравоохранения, сотрудники силовых структур, представители духовенства и спорта.

Торжественное открытие Аллеи Славы собрало сотни жителей и гостей Мамадыша. Праздничную атмосферу дополнила историческая реконструкция: улица Советская в этот день погрузилась в атмосферу XVIII–XIX веков. Гости увидели исторические костюмы, элементы быта и другие детали, позволившие представить, как выглядел город в прошлые эпохи.

В церемонии приняли участие глава Мамадышского района Вадим Никитин, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Иванов, председатель Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдулин.

«Аллея Славы – это наша общая память, наша гордость и наша история, которую мы передаем будущим поколениям. Это не просто мемориал, а место, где будут проходить уроки мужества, куда будут приходить молодые мамадышцы, чтобы узнать имена своих предков и прикоснуться к судьбе родного края», – отметил Вадим Никитин.

По словам главы района, история Мамадыша продолжает создаваться и сегодня, а новый мемориальный комплекс станет ее постоянным воплощением в самом центре города.