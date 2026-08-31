Татарстан сэкономил более 3,2 млрд рублей на госзакупках с начала года

С января по август текущего, 2026 года в Республике Татарстан заключено более 41 тыс. контрактов на общую сумму 223,6 млрд рублей. Экономия при этом составила 3,29 млрд рублей (1,62%), заявили на еженедельном совещании в Госкомитете РТ по закупкам. Соответствующие данные приводит пресс-служба ведомства.

Наибольший вклад в общую экономию внесли региональные заказчики – речь идет о 2,62 млрд рублей (1,42%). При этом муниципальные заказчики показали самый высокий процент экономии – 3,64% (670 млн рублей), отметили в госкомитете.

С начала года с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 26,1 тыс. договоров на сумму 34,9 млрд рублей. Это на 4% больше числа контрактов, скрепленных подписями за аналогичный период прошлого, 2025 года. Рост демонстрирует эффективность мер по вовлечению малого бизнеса в закупочную деятельность республики, уверены в ведомстве.

«Показатели этого года подтверждают стабильную и эффективную работу закупочной системы Татарстана. Экономия более 3 млрд рублей – это средства, которые будут направлены на решение социальных задач и развитие инфраструктуры», – проинформировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.