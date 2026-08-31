Радмир Беляев: на Электронную доску почета внесены имена 892 жителей Нижнекамска

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике рассказал о вручении именных свидетельств жителям района, чьи имена занесены на Электронную доску почета Республики Татарстан.

«Мы продолжаем добрую и важную традицию – вручение именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан», – сказал Беляев.

Проект был инициирован Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и учрежден в Год воинской и трудовой доблести как особая форма общественного признания заслуг жителей республики.

В этом году на Электронную доску почета внесены имена 892 жителей Нижнекамского района. Среди них представители промышленности, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер.

«Каждый из них – настоящая гордость Нижнекамска», – подчеркнул мэр.

Беляев поздравил всех жителей, получающих именные свидетельства, а также тех, чьи имена уже занесены на Электронную доску почета Татарстана.

«Спасибо за ваш труд, за преданность своему делу, за вклад в развитие нашего города и республики. Именно ежедневным трудом тысяч людей создается фундамент нашего будущего», – отметил Радмир Беляев.