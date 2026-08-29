Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр строительства РФ Ирек Файзуллин открыли шесть новых образовательных учреждений.

«Татарстан уверенно удерживает лидерство по темпам обновления школьной сети. С 2010 года в республике построено и введено в эксплуатацию 115 объектов общего образования на 75 329 ученических мест», – объявил Раис РТ перед докладом руководителей новых школ.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В числе открытых образовательных учреждений: гимназия №1 города Агрыз, средняя школа №6 и лицей №2 города Бугульма, лицей №2 города Буинск, гимназия №1 города Кукмор и гимназия «Мирас» города Мензелинск.

Процедура приема и передачи прошла в режиме видеоконференции на территории МВЦ «Казань-экспо».