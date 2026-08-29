136 коллективов Высокогорского района внесены на Электронную доску почета

Сегодня в парке «Заказанье» Высокогорский район отметил достижения своих жителей на «Фестивале труда и доблести». Мероприятие посетили секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Равиль Хисамутдинов, Герой России Александр Лапин, депутат Госдумы Рустам Калимуллин, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев и помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев, сообщает официальный сайт «Единой России».

Согласно полученной информации, центральным событием стало вручение свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан. В этот почетный список по итогам года включены 136 трудовых коллективов и 232 жителя муниципалитета.

«За каждым достижением района и республики стоят люди. Особые слова признательности я адресую участникам специальной военной операции и их родным», – подчеркнул Равиль Хисамутдинов.

Глава района также доложил об экономических успехах территории. По его словам, аграрии показывают устойчивый рост, а валовый сбор зерна держится на уровне 66 тонн. Активно развивается животноводство благодаря участию в федеральных грантах. Изменения коснулись и инфраструктуры: за пять лет благоустроено 89 дворов, отремонтировано более 200 км дорог и возведено свыше 100 объектов. Кроме того, открыто шесть новых школ, модернизировано 20 учреждений по проекту «Новая школа» и построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

фото: официальный портал "Единой России"

Герой России Александр Лапин поделился с земляками личной историей, отметив, что это его малая родина.

«Именно с этой земли ушел воевать в далеком 41-м году мой дед и погиб смертью храбрых за наше Отечество. И сегодня я отдаю дань уважения тем, кто трудится на этой овеянной трудовой славой земле», – обратился он к высокогорцам.

Депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев вспомнил, как в студенческие годы работал здесь на зернотоке. Он отметил колоссальные перемены: сегодня валовая продукция района превышает 50 миллиардов рублей, развиваются промышленность и жилищное строительство.

Фестиваль стал площадкой для презентации достижений местных предприятий. Также в рамках мероприятия активисты провели пикетную кампанию, рассказывая жителям о предстоящих выборах в Государственную Думу.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».