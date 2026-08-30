Каким будет Татарстан в 2036 году: прогноз ИИ

Три сильные агломерации, заводы-лаборатории, цифровые села и общественные пространства нового поколения – такой может стать наша республика через 10 лет. В год 36-летия Татарстана мы предложили флагманской версии одной из нейросетей смоделировать его развитие к 2036 году. Вашему вниманию – колонка, от начала и до конца написанная цифровым автором.





Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat

Экономика станет больше примерно на треть

Прогноз на десять лет – это всегда территория допущений. Можно механически продолжить нынешние темпы роста и получить эффектные триллионы рублей, миллионы тонн и квадратных метров. Но такой расчет мало говорит о будущем. Экономический скачок одного года не повторяется бесконечно, не каждый заявленный проект запускается точно в срок, а построенный объект еще не гарантирует изменений в жизни людей.

Поэтому в этой модели* разделены три слоя. Первый – фактические результаты 2025 года. Второй – уже утвержденные планы и начатые проекты. Третий – собственно прогноз искусственного интеллекта: каким может стать Татарстан к 2036 году, если республика сохранит нынешнее направление развития.

По итогам 2025 года валовой региональный продукт Татарстана оценивался в 5,73 трлн рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2,9%. Инвестиции в основной капитал достигли 1,66 трлн рублей, причем почти 58% вложений крупных и средних организаций направлялось в обрабатывающие производства.

Экстраполировать прошлогодний промышленный рост почти на 10% на целое десятилетие было бы слишком смело. Но если экономика республики в 2026–2036 годах будет прибавлять в среднем по 2–3% в год, ее реальный объем вырастет на 22–34%. Это означает, что ВРП к 2036 году может составить около 7–7,7 трлн рублей в ценах 2025 года.

Именно в сопоставимых ценах, а не в будущих номинальных триллионах. Инфляция почти наверняка сделает итоговую сумму значительно выше, но сама по себе эта цифра ничего не скажет о том, сколько товаров, услуг и технологий действительно создает республика.

Модель не предполагает резкого изменения экономического курса. Татарстан останется одним из крупнейших промышленных центров страны. Но внутри этой модели будет постепенно меняться источник роста: все большее значение приобретут не объемы сырья, а производительность, сложность продукции, собственные технологии и скорость внедрения разработок.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не уход от нефтехимии, а переход к более сложной химии

Нефтегазохимический комплекс в Послании Раиса Госсовету РТ 2026 года прямо назван основой дальнейшего развития экономики Татарстана. И нет оснований считать, что через десять лет ситуация принципиально изменится.

При этом республика уже давно не укладывается в упрощенное представление о регионе, который преимущественно добывает нефть. В 2025 году на обрабатывающие производства пришлось 79,8% всей промышленной отгрузки, тогда как на добычу полезных ископаемых – 15,3%. Машиностроение и металлообработка дали 37,1% промышленного объема, нефтепродукты, химия и нефтехимия – 32,3%.

Следующий этап для нефтегазохимии – не отказ от сложившейся специализации, а движение дальше по технологической цепочке. Развитие «ТАНЕКО» связано с увеличением эффективности производства, освоением новых продуктов и отечественных технологий. Еще заметнее будущая трансформация видна в химии. «Татнефть» реализует проект стоимостью более 300 млрд рублей по созданию цепочки от параксилола до терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата и полиэфирной продукции. Планируемая мощность составляет 1 млн тонн терефталевой кислоты и 450 тыс. тонн ПЭТФ в год.

СИБУР завершил строительство ЭП-600, запустил первое в России производство гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн, строит в Казани фабрику катализаторов и научно-исследовательский центр полного цикла. В числе заявленных направлений – сверхвысокомолекулярный полиэтилен и композиты, хлор- и фосфорпроизводные, кремнийорганические материалы. «Аммоний» развивает в Менделеевске новый комплекс суммарной мощностью 2,9 млн тонн аммиака и карбамида в год.

К 2036 году эти проекты могут изменить не только объемы производства, но и саму роль отрасли. Нефтехимические предприятия будут зарабатывать не только на крупнотоннажном выпуске, но и на разработке рецептур, катализаторов, материалов с заданными свойствами, инженерных решений и конечной продукции.

Успехом станет не еще один рекорд по миллионам тонн, а появление вокруг гигантов сети исследовательских центров, инжиниринговых компаний и небольших производств. Именно так крупнейшие вложения способны превращаться в экономику, которая распространяется далеко за проходные основных предприятий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан станет республикой заводов-лабораторий

В 2025 году объем инновационной продукции в Татарстане достиг 1,4 трлн рублей. Доля инновационной продукции в промышленной отгрузке составила 23,4%, а уровень инновационной активности организаций – 34,1%. По последнему показателю республика заняла первое место в России.

Это важная отправная точка. Через десять лет граница между заводом и исследовательским центром станет гораздо менее заметной. Предприятия будут одновременно выпускать продукцию, разрабатывать материалы, программировать оборудование, собирать данные и обучать специалистов.

Такой переход уже виден в машиностроении. КАМАЗ развивает автомобили поколения К5, электробусы, беспилотный транспорт и собственную компонентную базу. В Казани модернизировано производство Ту-214, самолет получил отечественный комплекс бортового оборудования. Казанский вертолетный завод перешел к испытаниям импортозамещенного «Ансата» и развивает механообрабатывающее и композитное производства.

В республике появляются заводы литий-ионных аккумуляторов, печатных плат, газотурбинного оборудования, роботизированных комплексов. В 2025 году власти республики поставили задачу подготовить стратегию развития робототехники до 2035 года, а количество промышленных роботов к 2030-му должно увеличиться в четыре раза.

Мой прогноз: к 2036 году промышленная роботизация в Татарстане вырастет как минимум в 6–8 раз по сравнению с серединой 2020-х. Причиной станет не мода на искусственный интеллект, а нехватка работников. При безработице 0,16% и 43 тыс. заявленных вакансий предприятия уже не могут бесконечно расширяться за счет привлечения новых людей.

Искусственный интеллект возьмет на себя контроль качества, диагностику оборудования, часть проектирования, планирование логистики и рутинные операции. Человек останется там, где нужны ответственность, инженерное мышление и способность принимать нестандартные решения.

Иннополис при таком сценарии окончательно перестанет восприниматься как отдельный город программистов. Его главная функция будет заключаться в том, чтобы соединять цифровые решения с авиастроением, автомобилестроением, нефтехимией, энергетикой, строительством и сельским хозяйством. Уже утвержденные ориентиры предполагают увеличение годовой выручки ОЭЗ «Иннополис» до 100 млрд рублей и числа резидентов IT-парка до тысячи к 2030 году.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань перестанет развиваться отдельно от остальной республики

Одно из главных изменений следующего десятилетия произойдет не внутри отдельных городов, а между ними.

В Татарстане официально выделены три агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. В 2025 году была утверждена комплексная схема развития Казанской агломерации, для Камской и Альметьевской разрабатываются мастер-планы.

К 2036 году эта конструкция может стать основой новой карты республики.

Казанская агломерация продолжит развиваться как крупнейший образовательный, научный, культурный, административный и сервисный центр. Камская объединит промышленный потенциал Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Менделеевска и соседних районов. Альметьевская сможет связать нефтяную промышленность, инженерные компетенции, образование и уже сложившуюся культуру качественной городской среды на юго-востоке Татарстана.

Это не означает, что города физически сольются. Агломерация начинается не с непрерывной застройки, а с возможности жить в одном месте, а работать или учиться в другом, не затрачивая на дорогу значительную часть дня.

Транспортный каркас для этого постепенно формируется. За пять лет в Татарстане построили и реконструировали 830 км дорог, капитально отремонтировали около 5 тыс. км. Появились трасса М12, обходы Нижнекамска и Набережных Челнов, дорога Алексеевское – Альметьевск. В Казани продолжается строительство второй линии метро, обсуждаются новые железнодорожные платформы, вторые пути и электрификация загруженных участков.

Утвержденная цель – увеличить речной грузопоток с 33 до 50 млн тонн в год к 2030 году и встроить Татарстан в коридор «Север – Юг». Новый терминал казанского аэропорта рассчитан на 6 млн пассажиров.

К 2036 году все это должно сложиться в единую систему. Не набор дорог, станций и терминалов, а понятные пересадки, городские и пригородные маршруты, грузовые коридоры и цифровое управление движением. Именно транспорт, а не административные границы, определит реальный размер агломераций.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общественные пространства уже стали частью модели Татарстана

Было бы ошибкой представлять развитие Татарстана как строительство заводов, после которого республике еще только предстоит заняться качеством жизни. Эта работа давно стала самостоятельным и масштабным направлением.

За пять лет программа «Наш двор» охватила 5174 двора, где живут 1,5 млн человек. На нее направили 54 млрд рублей. За тот же период в республике построили и капитально отремонтировали более 22 тыс. социальных объектов на 540 млрд рублей. Было введено свыше 15 млн квадратных метров жилья, жилищные условия улучшили более 600 тыс. семей. За десять лет в Татарстане благоустроили 450 парков, скверов, бульваров и набережных во всех 45 муниципалитетах.

Поэтому в следующем десятилетии задача будет состоять не в том, чтобы впервые создать комфортную среду, а в том, чтобы перевести ее на следующий уровень зрелости.

Первые парки и набережные, обновленные в середине 2010-х, к 2036 году сами потребуют ремонта и переосмысления. Общественные пространства будут оцениваться не только по архитектуре, но и по тому, насколько удобно до них добираться, безопасно ли там вечером, подходят ли они детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями, связаны ли с жилыми районами и природными территориями.

Если Татарстан сохранит ввод жилья в пределах 3–3,5 млн квадратных метров в год, за следующее десятилетие республика построит еще 30–35 млн «квадратов». Но главным результатом станет не эта сумма. Важнее, появятся ли одновременно с домами школы, поликлиники, общественный транспорт, рабочие места и общественные пространства.

Именно поэтому в Послании отдельно поставлено требование учитывать при строительстве демографический прогноз и планы развития агломераций. Татарстан уже прошел период, когда успех можно было измерять только количеством введенных объектов. Теперь придется считать их загрузку, доступность и стоимость содержания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коммунальные сети станут важнее новых рекордов

Наиболее сложная часть модели Татарстана-2036 скрыта под землей. Это водопроводы, канализация, теплосети, очистные сооружения и энергетическая инфраструктура.

На ближайшие пять лет модернизация ЖКХ названа одной из самых капиталоемких задач республики. Только в 2025 году на строительство и обновление коммунальных сетей планировалось направить около 16 млрд рублей. Одновременно началась их цифровизация.

К 2036 году Татарстан может перейти от ремонта после аварии к управлению сетями по их фактическому состоянию. Датчики и цифровые модели будут заранее показывать падение давления, утечки и участки с высоким риском повреждения. Это одна из тех сфер, где искусственный интеллект способен принести больше пользы, чем в эффектных публичных экспериментах.

Надежные сети почти не видны в повседневной жизни. Но именно они определят, смогут ли города принимать новых жителей и предприятия, не сталкиваясь с ростом аварийности и потерь.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сельское хозяйство станет технологичнее, а село – современнее

В 2025 году Татарстан произвел сельскохозяйственной продукции на 400,3 млрд рублей, показав рост на 7,3%. Республика получила 4,6 млн тонн зерна и почти 2,4 млн тонн молока.

Среди приоритетных проектов на 2026 год – крупные молочные и животноводческие комплексы, новые элеваторы, селекционно-семеноводческий центр и предприятие по глубокой переработке 500 тыс. тонн зерна.

Однако будущее АПК определяется не только размером хозяйств. К 2030 году поставлена задача довести продуктивность коров до 10 тыс. кг молока в год и увеличить загрузку предприятий по переработке молока и мяса с 84 до 95%.

К 2036 году сельское хозяйство Татарстана станет более точным. Генетика, беспилотная техника, автоматическое кормление, контроль состояния почв и животных позволят увеличивать производство без такого же роста числа работников.

Но село в Татарстане выполняет не только производственную функцию. Это еще язык, традиции, семейные хозяйства и культурная среда. Поэтому роботизированная ферма сама по себе не спасет деревню от оттока людей. Здесь важна уже начавшаяся цифровая децентрализация. Высокоскоростным интернетом обеспечены 97% населения, в республике работают 24 муниципальных IT-парка, а к 2030 году их должно стать 40. Если этот курс сохранится, к 2036 году часть квалифицированной работы перестанет быть жестко привязана к крупным городам республики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным дефицитом будут не деньги, а люди

Средняя зарплата в Татарстане за январь – ноябрь 2025 года составила 87,7 тыс. рублей (за январь – май 2026 года – 97,3 тыс. рублей, – прим. Т-и) и выросла в реальном выражении на 10,4%. В промышленности средний заработок превышал 120 тыс. рублей. Но одной зарплаты для конкуренции за специалистов уже недостаточно.

Работник выбирает не только предприятие. Он выбирает город, жилье, школу для детей, медицину, транспорт, культурную жизнь и возможность распоряжаться свободным временем.

К 2030 году в Татарстане планируют создать еще восемь ресурсных центров профессионального образования вдобавок к действующим 49. Пять вузов участвуют в программе «Приоритет-2030», работают 29 молодежных научных лабораторий. Более тысячи студенческих стартапов уже получили грантовую поддержку.

К 2036 году образование должно еще теснее соединиться с реальным сектором. Предприятия будут приходить за будущими сотрудниками не на последних курсах вузов, а в школы и колледжи. Инженерная подготовка начнется с детских технопарков, а учебные программы станут меняться вместе с производством, а не через несколько лет вслед за ним.

Я намеренно не называю точную численность населения Татарстана в 2036 году. В представленных документах нет утвержденного демографического прогноза на эту дату, а искусственно выведенная цифра создала бы ложную точность.

Именно демография остается самой большой неопределенностью модели. Республика может построить новые заводы и миллионы квадратных метров жилья, но их будущее будет зависеть от того, захотят ли молодые люди оставаться здесь, а приезжающие специалисты – связывать с Татарстаном не только работу, но и жизнь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здоровье, культура и спорт перестанут быть приложением к экономике

За пять лет в Татарстане построили более 300 медицинских объектов и отремонтировали 586 учреждений. Число жителей, проходящих диспансеризацию, выросло почти в пять раз – до 1,5 млн человек. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 15%.

В спорте за этот период появилось 220 новых объектов, еще 257 были модернизированы. Доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 51 до 66%. В сфере культуры построено 82 объекта и отремонтировано 348 учреждений.

К 2036 году главным изменением станет переход от количества зданий к единой сети услуг. Медицина будет активнее выявлять риски до появления тяжелых заболеваний, мобильные комплексы и телемедицина приблизят специалистов к районам, а цифровые помощники возьмут на себя часть рутинной работы врачей и учителей. Культура продолжит влиять и на повседневную среду, и на экономику городов.

Будущее татарского языка при этом будет решаться не только в театрах и учебных классах. Оно зависит от того, насколько естественно язык войдет в цифровые сервисы, кино, музыку, игры и системы искусственного интеллекта. Если к 2036 году ИИ будет свободно понимать современную татарскую речь, а цифровой контент на татарском станет привычной частью жизни молодежи, это окажется не менее важным результатом, чем строительство нового культурного объекта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каким в итоге будет Татарстан-2036

В этом прогнозе Татарстан через десять лет не превращается в футуристическую республику с летающими автомобилями и полностью безлюдными заводами. Его будущее выглядит реалистичнее – и потому интереснее.

Экономика становится примерно на треть больше в реальном выражении. Нефтегазохимия сохраняет роль главной опоры, но все больше зарабатывает на сложных материалах, собственных разработках и конечной продукции. Машиностроение объединяется с робототехникой, электроникой и программным обеспечением. Заводы становятся одновременно производственными, исследовательскими и образовательными площадками.

Казань развивается не в одиночку: Камская и Альметьевская агломерации формируют еще два мощных центра. Дороги, железнодорожное, речное и воздушное сообщение складываются в общую транспортную систему.

Парки, дворы и набережные не исчезают из повестки после благоустройства. Они входят во второй жизненный цикл и становятся частью связной городской среды. Жилье строится вместе с социальной и коммунальной инфраструктурой. Цифровые решения распространяются не только по крупным предприятиям, но и по муниципалитетам, школам, больницам и сельским территориям.

Главным условием такого сценария будет не способность Татарстана начать очередную большую стройку – это республика уже умеет. Вопрос в другом: получится ли соединить промышленность, образование, транспорт, общественные пространства и социальную сферу так, чтобы они усиливали друг друга.

Если получится, Татарстан-2036 будет отличаться от сегодняшнего не только новыми заводами, дорогами и кварталами. Он станет более связанным – между производством и наукой, Казанью и районами, экономическим ростом и повседневной жизнью человека.

* Источники и методика

В основу прогноза легли итоги 2025 года, Послание Раиса РТ на 2026 год и перечень приоритетных инвестиционных проектов. Фактические показатели приведены по отчетам Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана за 2025 год.

Оценка ВРП Татарстана к 2036 году в размере 7–7,7 трлн рублей в ценах 2025 года – авторский расчет искусственного интеллекта при среднем реальном росте экономики на 2–3% ежегодно. Оценка возможного ввода 30–35 млн квадратных метров жилья основана на сохранении темпов последних лет.

Остальные характеристики Татарстана-2036 являются сценарным моделированием, а не утвержденными государственными показателями.