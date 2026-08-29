Накануне Дня Республики Минниханов вручил госнаграды в Казанском Кремле

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня, накануне Дня Республики, выдающимся жителям региона в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов.

«Каждый из присутствующих в этом зале – яркий пример добросовестного отношения к делу, преданности, служения Отечеству и любви к родной земле. Рад вручать вам высокие государственные награды», – сказал Рустам Минниханов на церемонии награждения.

Он отметил, что Татарстан, несмотря на все вызовы и трудности, сохраняет экономическую устойчивость, продолжает работу по повышению качества жизни, остается опорным регионом России.

«Мы признательны за всестороннюю помощь и поддержку Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Правительству страны. Безусловно, успехи республики были бы невозможны без созидательного труда всех татарстанцев. Каждый из вас вносит вклад в это большое дело», – подчеркнул Минниханов.

По-прежнему на переднем рубеже – защитники Отечества, которые отстаивают независимость и суверенитет России в ходе специальной военной операции, заметил Раис Татарстана.

«Татарстанские бойцы проявляют отвагу и самоотверженность на поле боя, порой ценой собственной жизни. Сегодня с нами родители Тимура Ильдаровича Гимранова – участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации, погибшего при выполнении воинского долга. Приношу вам свои искренние соболезнования и разделяю вашу невосполнимую утрату. Подвиг Тимура Гимранова служит примером мужества для наших военнослужащих, которые с честью выполняют боевые задачи и приближают победу», – сказал Минниханов.

Золотую Звезду Героя России Минниханов вручил родителям погибшего на СВО гвардии капитана Тимура Гимранова – отцу Ильдару Фанизовичу и матери Светлане Юлдашевне. Присутствующие в зале приветствовали родителей героя стоя.

Тимур Гимранов героически погиб 20 марта 2026 года при выполнении боевого задания. В этот день командир экипажа вертолета Ка-52 Тимур Гимранов и штурман-оператор Илья Кужлев выполняли боевое задание по поражению наземных целей противника на границе ДНР и Днепропетровской области. Когда возвращались с задания, их вертолет атаковали вражеские беспилотники. Левое крыло вертолета было подбито, он загорелся. Тимур Гимранов сохранил управление и смог посадить вертолет в поле.

Благодаря его профессионализму детонация боекомплекта не произошла. Затем экипаж покинул вертолет, однако вскоре их атаковали вражеские БПЛА. В результате полученных ранений капитан Тимур Гимранов и штурман Илья Кужлев погибли.

За совокупность боевых вылетов, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга Гимранову присвоено звание Героя России посмертно. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Орденом Почета сегодня награжден советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов, орденом Дружбы – гендиректор ООО «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов.

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» вручен директору группы управления созданием самолета Ту-324 при Кабинете министров РТ, советнику Премьер-министра РТ Назиру Кирееву и худруку – главному дирижеру государственного академического симфонического оркестра РТ Александру Сладковскому.

Орденом «Дуслык» поощрены завкафедрой химии и технологии переработки эластомеров КНИТУ-КХТИ Светослав Вольфсон, ветеран труда Хамит Миннегалиев, гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко и другие.

Медалью «За отвагу» поощрен гвардии младший сержант, участник СВО Айдар Каюмов, медалью «За храбрость» – старший ведущий специалист ОЭЗ «Алабуга» Андрей Мизин и старший механик ОЭЗ «Алабуга» Федор Перов.

Медаль ордена «Родительская слава» получили родители четверых детей из Казани Евгений и Любовь Шпякины из Казани. Медаль «Ана даны – Материнская слава» вручена матери пятерых детей, директору Центра детского творчества «Сэлэт» в Апастовском районе Рамиле Ахметзяновой.

Всего в этот день заслуженные награды получили 53 человека – участники СВО, врачи, машиностроители, работники сельского и жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, научные деятели, педагоги, артисты, представители крупных предприятий и организаций республики.