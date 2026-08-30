Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Республики.

В поздравлении парламентарий отметил, что праздник по праву принадлежит каждому жителю региона – людям, чья инициативность, трудолюбие и открытость новому стали главной движущей силой Татарстана.

«Ваша энергия, уважение к традициям и смелость в принятии решений создают ту уникальную атмосферу, в которой рождаются прорывные идеи», – подчеркнул Топилин.

Депутат обратил внимание на лидерские позиции республики по внедрению инноваций и темпам экономического роста. Это проявляется в развитии IT-кластера, нефтехимии, машиностроения и агропрома. По словам Топилина, высокая планка, заданная регионом, напрямую связана с деловой хваткой жителей и умением работать на результат.

Отдельные слова благодарности парламентарий адресовал Раису республики Рустаму Минниханову.

«Его дальновидность, твердая воля и личная вовлеченность в каждый значимый проект превратили Татарстан в образец эффективного управления и стратегического развития», – отметил депутат.

Топилин напомнил, что благодаря активности жителей и работе команды Раиса удалось добиться результатов в ремонте социальных объектов, дорожной инфраструктуры, поддержке семей участников СВО и исполнении желаний юных жителей. Он заверил, что совместная работа на благо республики и повышение качества жизни людей будут продолжены.