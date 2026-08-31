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Общество 31 августа 2026 20:12

Таиланд с 15 сентября сократит срок безвиза для россиян до 30 дней

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Таиланд с 15 сентября сократит срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, с 60 до 30 дней. Соответствующий документ опубликован в королевской газете.

В 2024 году Таиланд увеличил срок безвизового пребывания с 30 до 60 дней. Мера была направлена на привлечение иностранных туристов, которые планировали более продолжительное пребывание в стране.

Новым указом власти отменили действовавшее с 2024 года постановление.

#таиланд #безвизовый въезд #безвизовый режим
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