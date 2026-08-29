Труженица тыла с медалью и десятью правнуками: Ханифе Гатауллиной из РТ – 95 лет

Труженица тыла Ханифя Гатауллина из Буинского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ханифя Сабировна родилась 29 августа 1931 года в деревне Кляшево Тетюшского района Татарской АССР. Окончила три класса сельской школы. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе, помогала собирать урожай. В послевоенные годы трудилась станочницей заготовительного цеха на заводе в Ташкенте. На заслуженный отдых вышла в 1987 году, ее общий трудовой стаж – 38 лет», – рассказали в пресс-службе.

Ханифя Сабировна воспитала двоих детей. Сейчас у нее четверо внуков и десять правнуков. Ветеран имеет медаль «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» и юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне.