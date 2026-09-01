Спрос на такси в Казани в День знаний может вырасти на 17%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на такси в Казани утром 1 сентября может увеличиться на 6–11% по сравнению с обычным вторником, а на поездки по тарифу для детей – на 12–17%. Такие данные приводятся в исследовании сервисов Яндекса, результаты которого имеются в распоряжении «Татар-информа».

Наиболее заметный рост числа заказов ожидается с 7:00 до 10:00, пик придется примерно на 9:00. При этом из-за увеличения нагрузки на такси время подачи автомобиля может вырасти.

Повышенный спрос прогнозируется и на другие виды транспорта. Количество поездок на каршеринге 1 сентября может увеличиться примерно на 6%. Наибольшая активность ожидается утром – с 7:00 до 9:00. Число ранних поездок с 6:00 до 7:00 может вырасти на 14–24%.

Одновременно в городе ожидается рост интереса к общественному транспорту. По прогнозу, число обращений к сервису «Транспорт» в Яндекс Go 1 сентября будет примерно на 15% выше показателя предыдущей недели.

Начало учебного года отражается и на покупках. С середины июля до конца августа спрос на канцтовары в Яндекс Лавке увеличился почти в пять раз. В Яндекс Еде за три недели до 1 сентября показатель вырос примерно на 15%, а к последней неделе – более чем на 70% по сравнению с аналогичными днями недели в другое время года.

Самый заметный всплеск покупок школьных принадлежностей, по оценке аналитиков, придется уже на первые дни учебного года. 1 и 2 сентября число заказов может оказаться в 2,5-3 раза выше обычного уровня.

Цветы жители чаще всего приобретают непосредственно перед Днем знаний. По данным исследования, 31 августа число заказов букетов может вырасти примерно в 3,5 раза по сравнению с выходными предыдущей недели. 1 сентября показатель ожидается примерно в полтора раза выше.

В конце августа растет и спрос на сладости. В частности, продажи шоколада в последнюю неделю месяца увеличиваются на 43%.