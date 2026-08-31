Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

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Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом сообщили в Правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», – говорится в сообщении Кабмина.

Участники совещания также обсудили выполнение соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. В Правительстве отметили, что работа по реализации достигнутых договоренностей продолжится совместно с регионами.

Профильным ведомствам поручено следить за исполнением соглашений и при необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения стабильных поставок и ценовой ситуации на рынке.

ФАС продолжает мониторинг деятельности участников топливного рынка. «Особое внимание уделяется соблюдению требований антимонопольного законодательства и недопущению нарушений», – подчеркнули в Правительстве.