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Общество 31 августа 2026 22:23

В Минтрансе еще не приняли решений о введении овербукинга на авиарейсах

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Минтранс России пока не принял окончательного решения о легализации овербукинга на внутренних авиарейсах. Сейчас ведомство обсуждает возможные параметры механизма с представителями отрасли и общественными организациями.

«Для Минтранса России ключевой ориентир – удобство и спокойствие людей во время поездок. Интересы и права пассажиров всегда остаются нашим безусловным приоритетом. Никаких окончательных решений по вопросу овербукинга не принято. Сейчас Минтранс находится на этапе открытого обсуждения», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин говорил, что ведомство рассматривает возможность законодательно разрешить авиакомпаниям использовать овербукинг. Предполагалось, что механизм будет сопровождаться прозрачными правилами и широким выбором компенсаций для пассажиров. Разрешить его планировалось только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов.

В Минтрансе подчеркнули, что перед принятием решения намерены оценить не только параметры возможного механизма, но и целесообразность его введения. К обсуждению планируется привлечь пассажиров и организации, представляющие их интересы, Общественную палату РФ, Общественный совет при Минтрансе, отраслевые и профсоюзные объединения, а также авиакомпании.

#авиарейсы #минтранс рф
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