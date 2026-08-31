В Минтрансе еще не приняли решений о введении овербукинга на авиарейсах

Минтранс России пока не принял окончательного решения о легализации овербукинга на внутренних авиарейсах. Сейчас ведомство обсуждает возможные параметры механизма с представителями отрасли и общественными организациями.

«Для Минтранса России ключевой ориентир – удобство и спокойствие людей во время поездок. Интересы и права пассажиров всегда остаются нашим безусловным приоритетом. Никаких окончательных решений по вопросу овербукинга не принято. Сейчас Минтранс находится на этапе открытого обсуждения», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин говорил, что ведомство рассматривает возможность законодательно разрешить авиакомпаниям использовать овербукинг. Предполагалось, что механизм будет сопровождаться прозрачными правилами и широким выбором компенсаций для пассажиров. Разрешить его планировалось только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов.

В Минтрансе подчеркнули, что перед принятием решения намерены оценить не только параметры возможного механизма, но и целесообразность его введения. К обсуждению планируется привлечь пассажиров и организации, представляющие их интересы, Общественную палату РФ, Общественный совет при Минтрансе, отраслевые и профсоюзные объединения, а также авиакомпании.