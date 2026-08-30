Минниханов: имя Хади Атласи стало символом служения народу

Имя государственного деятеля, историка и просветителя Хади Атласи стало символом служения своему народу. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Минниханов напомнил, что накануне исполнилось 150 лет со дня рождения Атласи.

«Накануне исполнилось бы 150 лет выдающемуся государственному деятелю, историку и просветителю Хади Атласи. Он прожил яркую жизнь, полную трагических поворотов, а его имя стало символом служения своему народу!» – подчеркнул он.

Раис РТ отметил, что, несмотря на многочисленные испытания, Хади Атласи до последнего оставался верен делу просвещения народа. По словам Минниханова, научные труды просветителя сохраняют актуальность и сегодня, а его идеи продолжают служить ориентиром для новых поколений.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov