Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил об уходе из национальной команды. 39-летний футболист сообщил о своем решении в социальных сетях, опубликовав прощальное письмо.

«Спустя время после финала и тщательно всё обдумав, я хочу объявить всем: я завершаю выступление за национальную сборную. Это решение далось и до сих пор дается с болью в глубине души, но я понимаю, что подходящий момент настал», – написал Месси.

Капитан «альбиселесте» отметил, что всегда выкладывался на поле ради болельщиков и уходит с чувством гордости за достижения команды. «Я отдал всё, что мог, больше мне нечего дать. Подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», – добавил он.

За сборную Аргентины Месси выступал с 2005 года, проведя рекордные 207 матчей и забив 125 голов. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира (2022), два Кубка Америки (2021, 2024) и Олимпийские игры (2008).

Последним турниром для Месси стал ЧМ-2026, где Аргентина дошла до финала, но уступила Испании в дополнительное время (0:1). Несмотря на поражение, нападающий был признан лучшим игроком турнира, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи в восьми матчах.

После ухода из сборной Месси продолжит выступления за американский «Интер Майами».