Минниханов заявил о достойной подготовке Татарстана ко Дню Республики

Раис РТ Рустам Минниханов сообщил на торжественном приеме в «Казань Экспо», что Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики, согласно пресс-службе Раиса республики.

В мероприятии приняли участие Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и другие официальные лица.

Раис поздравил собравшихся с наступающим праздником. Он особо тепло поприветствовал первого Президента Татарстана, Героя Труда Российской Федерации Минтимера Шаймиева, подчеркнув его огромный вклад в развитие страны и региона. Также Минниханов анонсировал ряд мероприятий, запланированных на следующий год к 90-летию со дня рождения Государственного Советника.

Глава региона отметил, что в республике ведется большая работа по поддержке защитников Отечества и их семей, особенно тех, кто потерял близких в ходе специальной военной операции. По словам Раиса РТ, в преддверии праздника состоялось открытие Центра фигурного катания, Центра развития футбола, обновленного участка набережной озера Кабан, шести новых образовательных объектов и ряда других сооружений.

«Мир, согласие и стабильность – это залог развития экономики. На все вызовы мы находим ответы», – добавил он.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич передал поздравления от имени Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что между Беларусью и Татарстаном выстроены крепкие дружеские связи и динамично развивающиеся торгово-экономические отношения. Вице-премьер назвал регион важным партнером Беларуси и указал на наличие стратегических планов по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин отметил реализацию крупных строительных проектов в Татарстане. По его словам, модель управления республикой позволяет региону на протяжении многих лет занимать лидирующие места по качеству жизни.