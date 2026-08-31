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Общество 31 августа 2026 17:51

Бизнес в Казани сможет получить субсидии на открытие пунктов приема вторсырья

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Новую меру поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в сфере переработки отходов, планируют ввести в Казани. Предприниматели смогут получить субсидии до 1 млн рублей на строительство пунктов приема вторсырья. Финансирование позволит компенсировать до 70% расходов. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, передает мэрия Казани.

Сейчас порядок предоставления субсидий проходит согласование в прокуратуре.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что объем мусора продолжает расти, при этом его состав за последние годы изменился. Значительную часть отходов теперь составляет сырье, которое можно извлекать и использовать повторно. По его словам, город уже занимается этой работой, однако ее необходимо усилить.

Развитие инфраструктуры для сбора и переработки отходов входит в число направлений Стратегии устойчивого развития Казани. В городе продолжают создавать условия для развития перерабатывающей отрасли и сотрудничества с предпринимателями, работающими в экологической сфере.

Для расширения сети пунктов приема вторсырья районные администрации предложили земельные участки, на основе которых сформировали перечень из 20 площадок, подходящих для размещения таких объектов.

Одна из организаций, занимающихся сбором вторсырья, уже получила в пользование земельный участок площадью 250 кв. метров на пересечении улиц Аделя Кутуя и Седова. Сейчас готовятся документы для подключения объекта к электроснабжению. В дальнейшем для этой же организации планируется оформить еще один земельный участок.

Другие компании также выразили готовность подать заявки на получение девяти земельных участков, предложенных администрациями районов Казани.

#прием вторсырья #бизнес #субсидии
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