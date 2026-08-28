Число субъектов HoReCa в Татарстане за год выросло на 10,2%

Более 4,8 тыс. субъектов гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) работают в Татарстане по состоянию на август 2026 года. За год их число увеличилось на 10,2%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в туристической сфере, за аналогичный период выросло на 2,2% и превысило 1,4 тыс.

Татарстан по итогам первого полугодия вошел в пятерку наиболее посещаемых регионов России. По данным Росстата, с января по июнь в республике зафиксировали 1,5 млн туристических поездок. Лидером стала Москва с 6,4 млн поездок, далее расположились Краснодарский край (4,2 млн), Московская область и Санкт-Петербург (по 3,3 млн).

Всего за первые шесть месяцев года россияне совершили 43,2 млн туристических поездок, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Число визитов иностранных граждан выросло на 20,1%, до 2,5 млн.

В Татарстане действует комплексная система поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий туристической, гостиничной и ресторанной отраслей. Предприниматели могут получить льготные микрозаймы, воспользоваться гарантийными продуктами для компаний с недостаточным залоговым обеспечением, а также получить софинансирование выставочной деятельности и помощь в сертификации услуг.

Дополнительным инструментом привлечения финансирования стали «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, при которых фонд берет на себя часть кредитных рисков бизнеса. За шесть месяцев 2026 года татарстанскому туристическому МСП через этот механизм направили более 220 млн рублей. По объему такой поддержки республика заняла четвертое место среди регионов России.

Консультационную помощь предприниматели также могут получить в региональном центре «Мой бизнес». Узнать о доступных мерах поддержки можно по телефону Единого контакт-центра 8 (843) 524-90-90.