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Общество 31 августа 2026 23:20

В Татарстане на полтора месяца перекроют движение по обходу Черемшана

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С 1 сентября в Черемшанском районе Татарстана на полтора месяца, до 15 октября текущего, 2026 года, перекроют движение транспорта по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения – обхода села Черемшан. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ограничение будет вызвано проведением работ по капитальному ремонту дорожного полотна на участке с 3,4 км по 6,7 км данной дороги, пояснили в ведомстве.

При этом для удобства водителей организованы альтернативные маршруты. Это автомобильная дорога Азеево – Черемшан – Шентала и дорога «Обход села Черемшан», но в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на месяц закроют движение по участку дороги Бугульма – Азнакаево.

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#ограничение движения #черемшанский район рт
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