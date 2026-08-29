Проект «Перспектива» помог воспитанникам спецшколы выбрать будущую профессию

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Добрый ребенок»

В спецшколе имени Н. А. Галлямова 28 августа прошло финальное мероприятие проекта «Перспектива», направленного на поддержку подростков от 12 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда

«Добрый ребенок».

Программа началась с занятий для воспитанников школы. Основатель благотворительного фонда «Добрый ребенок» Евгений Кузнецов провел мастер-класс по настольному теннису.

С подростками также встретился руководитель и главный тренер регбийного клуба «Энергия», главный тренер мужской сборной России по пляжному регби и регби на снегу, участник СВО Павел Калашкин.

Он рассказал ребятам о своем жизненном и спортивном пути. Калашкин обратил внимание на важность внутренней опоры и поддержки близких, умения учиться у педагогов и выстраивать отношения с окружающими. По его словам, навыки общения необходимы в разных сферах жизни – в спорте, работе и в том числе на войне.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда«Добрый ребенок»

О внутренней опоре и осознанном выборе жизненного пути с подростками поговорили ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина и представитель Министерства образования и науки Татарстана Альфис Халиуллин.

Участников «Перспективы» также поздравил депутат Государственного Совета Татарстана Руслан Юсупов. Ранее он предложил подросткам поразмышлять над темой Родины и патриотизма. По инициативе депутата среди воспитанников провели конкурс сочинений «Что такое Родина и патриотизм». Пять участников проекта получили подарки.

Одним из результатов «Перспективы» стала профориентация подростков. Так, 16-летний Артем Жарков во время участия в проекте определился с будущей профессией и решил стать пожарным. Интерес к этой работе появился у него после экскурсии в пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Татарстану.

Подросток решил связать желание спасать людей с будущей профессией. Сейчас он учится в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда«Добрый ребенок»

На финальном мероприятии также отметили педагогов спецшколы имени Н. А. Галлямова, которые помогали команде проекта на протяжении всей программы.

Организаторы представили результаты работы с подростками. Положительную динамику, по их данным, показало итоговое тестирование, которое подготовили и провели совместно со специалистами психологической службы Детской республиканской клинической больницы. В завершение мероприятия всем воспитанникам вручили подарки.

Проект «Перспектива» рассчитан на подростков от 12 до 18 лет и реализуется при поддержке гранта Раиса Татарстана. Программа направлена на раскрытие сильных сторон участников, развитие социальных навыков, профориентацию, укрепление уверенности в себе и помощь в выборе жизненных ориентиров.

Основатель фонда «Добрый ребенок» Евгений Кузнецов отметил, что главным результатом проекта считает не количество проведенных встреч и мероприятий, а возможность помочь подросткам увидеть собственный жизненный путь и поверить в свои силы.