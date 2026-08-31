Лектор Общества «Знание» выступил на V Казанском глобальном молодежном саммите

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Лектор Российского общества «Знание», популяризатор науки Сергей Подковальников выступил на V Казанском глобальном молодежном саммите. В рамках ток-шоу эксперты обсудили, как сохранять профессиональную востребованность и мотивацию в условиях постоянных изменений, сообщает пресс-служба Общества «Знание».

В мероприятии приняли участие ученые, предприниматели, инфлюенсеры и представители образовательных проектов из России, Алжира, Индии и Южной Кореи. Среди тем обсуждения были механизмы мотивации, влияние стресса на человека, требования современного рынка труда и навыки, которые будут востребованы в будущем.

Подковальников представил участникам нейробиологический взгляд на сохранение работоспособности и психического здоровья. По его словам, высокая продуктивность связана не только с дисциплиной, но и со способностью человека своевременно восстанавливаться.

«В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, вопросы сохранения работоспособности и психического здоровья выходят на первый план. Мы привыкли думать, что продуктивность – это про силу воли и жесткую дисциплину. Но нейробиология говорит обратное: высокая работоспособность – это, в первую очередь, про умение вовремя тормозить и переключаться. Наш мозг – не процессор, который может работать на максимальных оборотах 24/7, а сложная биохимическая система. И ее главный ресурс – не время, а качество восстановления», – отметил лектор.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

В ходе встречи он также рассказал о природе мотивации и стресса, а также механизмах профессионального выгорания. Участникам предложили практические инструменты для управления вниманием и энергией, основанные на данных нейробиологии.

Отдельно Подковальников остановился на значении отдыха и восстановления для работы мозга.

«Ключевая ошибка современного человека – рассматривать отдых как «ничегонеделание», тогда как на самом деле это активный нейробиологический процесс, требующий осознанного подхода. Мозг усваивает новую информацию именно в паузах, когда переходит в режим обработки данных, а не потребления. Если отдых хаотичен, нервная система не получает настоящей разрядки, и накопление стресса становится неизбежным», – сказал он.

Лектор призвал планировать перерывы так же осознанно, как рабочие задачи, и использовать короткие периоды тишины, смену деятельности и физическую нагрузку. По его мнению, такой подход помогает применять знания о работе мозга на практике и снижать риск выгорания.

В завершение ток-шоу участники совместно со спикерами сформировали набор принципов и привычек, которые помогают сохранять работоспособность, продолжать профессиональное развитие и адаптироваться к изменениям без потери внутренней устойчивости.