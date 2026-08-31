В Татарстане детям бойцов СВО подарили школьные принадлежности

Комитет семей воинов Отечества РТ принял участие во всероссийской акции КСВО «Собери ребенка в школу!» и при поддержке благотворительного фонда «Лига добрых людей» организовал праздничное мероприятие для детей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Ребята увидели яркое криошоу – дети наблюдали за химическими опытами, учились делать антистрессы своими руками и даже сами принимали участие в экспериментах. Особенно много улыбок вызвал сюрприз – раздача мороженого в конце шоу.

Фото: Комитет семей воинов Отечества РТ

Также региональный Комитет и депутат Казанской Городской Думы Руслан Галимов подарили ребятам красивые школьные наборы со всем необходимым для начала учебного года.

Тем не менее, самым трогательным моментом стало вручение писем с фронта. Письма со словами поддержки и полезными советами от одного из офицеров вручили по еще одной всероссийской акции КСВО «От солдата России – юному патриоту страны».

Фото: Комитет семей воинов Отечества РТ

«Пусть такие встречи станут доброй традицией, ведь именно тепло, дружба и внимание помогают нашим ребятам чувствовать себя уверенно и радостно смотреть в будущее. Пусть тепло и забота согревают сердца наших маленьких героев и вдохновляют на новые свершения!» – рассказали в Комитете.